Çanakkale'de kaybolan alzaymır hastası için arama seferberliği

kaybolma olayı ve ihbar:

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Yukarıköy köyünde, sabah saatlerinde evinden çıkan 80 yaşındaki alzaymır hastası Zeynep Öztürk ailesi tarafından kaybolduğu gerekçesiyle jandarma ekiplerine bildirildi. İhbarın ardından bölgeye arama kurtarma çalışması başlatıldı.

arama alanı ve yürütülen çalışmalar:

AFAD ve jandarma ekipleri, Yukarıköy çevresindeki zeytinlik, ormanlık ve makilik alanlarda koordineli şekilde arama yapıyor. Ekipler, bölgeyi tarayarak iz ve görgü araştırması yürütüyor.

Arama çalışmaları devam ediyor ve yetkililer, bölgedeki taramanın sürdürülerek yaşlı kadının en kısa sürede bulunmasına çalışıldığını bildiriyor.

ÇANAKKALE’NİN AYVACIK İLÇESİNDE KAYBOLAN ALZHEİMER HASTASI 80 YAŞINDAKİ ZEYNEP ÖZTÜRK İÇİN ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI.