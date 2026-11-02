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Kurucaşile'de dışarı monte edilen engelli asansörü halat kopmasıyla düştü

Kurucaşile'de yeni binanın dışına monte edilen engelli asansörünün halatının kopması sonucu asansör düştü; içeride bulunan iki kişi yaralandı.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 18:35

GÜNCELLEME: 02 Kasım 2026 - 18:40

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kurucaşile'de dışarı monte edilen engelli asansörü halat kopmasıyla düştü

Kurucaşile'de engelli asansörünün düşmesi

Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde, yeni yapılan bir binanın dış cephesine monte edilen engelli asansörünün halatının kopması sonucu asansör yere çakıldı. Olay sırasında asansörde bulunan Hasan Erfındık ile oğlu Burak Erfındık yaralandı.

olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, asansördeki halatın kopmasıyla birlikte kabin hızla zemine indi. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

yaralıların durumu ve soruşturma:

Yaralılar, tedavi için Bartın Devlet Hastanesine götürüldü ve sağlık durumları için gerekli müdahaleler yapıldı. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı; halat kopması ve asansör montajına ilişkin incelemeler sürüyor.

BARTIN&#039;IN KURUCAŞİLE İLÇESİNDE BİNA DIŞINDAKİ ENGELLİ ASANSÖRÜNÜN DÜŞMESİ SONUCU 2 KİŞİ...

BARTIN'IN KURUCAŞİLE İLÇESİNDE BİNA DIŞINDAKİ ENGELLİ ASANSÖRÜNÜN DÜŞMESİ SONUCU 2 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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