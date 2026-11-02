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Geminbeli tüneli şantiyesinde kamyon devrildi, sürücü tedavi için sevk edildi

Koyulhisar'da Geminbeli Tüneli'ne ham madde taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı; ilk müdahale Suşehri'de yapıldı, sonra sevk edildi.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 18:39

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Geminbeli tüneli şantiyesinde kamyon devrildi, sürücü tedavi için sevk edildi

Geminbeli tüneli şantiyesinde kamyon devrildi, sürücü tedavi için sevk edildi

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde devam eden Geminbeli Tüneli inşaatına ham madde taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu şantiye çalışanları ve sağlık ekipleri alarma geçti. Olay, Koyulhisar'a bağlı Ortaseki köyü yakınlarındaki Karayolları'na ait taş ocağı sahasında meydana geldi.

Kaza ve ilk müdahale:

Edinilen bilgilere göre, 58 SS 160 plakalı kamyon, taş ocağı sahasında kontrolden çıkarak devrildi. Kazayı fark eden şantiye çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Devrilen araçta yaralanan sürücüye olay yerinde ilk müdahale yapıldı.

İlk müdahalenin ardından yaralı sürücü, acil tedavi için Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan değerlendirme sonucu, ileri tetkik ve tedavi gerekliliği nedeniyle hasta Sivas'a sevk edildi.

Sürücünün durumu ve soruşturma:

Sürücünün tedavi amacıyla nakledildiği Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'nde yapılacak tetkikler için sevk edildiği, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Olayla ilgili olarak yetkili birimlerce kaza nedenine ilişkin incelemeler sürüyor.

Şantiye kaynaklı taşımacılığın yapıldığı sahada yaşanan bu tür kazalar sonrası güvenlik ve taşımacılık prosedürlerinin gözden geçirilmesi gerektiği vurgulanıyor. Kazayla ilgili resmi soruşturmanın sonuçlanmasının ardından daha ayrıntılı bilgi paylaşılacağı belirtildi.

SİVAS’IN KOYULHİSAR İLÇESİNDE, YAPIMI DEVAM EDEN GEMİNBELİ TÜNELİ’NE HAMMADDE TAŞIYAN KAMYONUN...

SİVAS’IN KOYULHİSAR İLÇESİNDE, YAPIMI DEVAM EDEN GEMİNBELİ TÜNELİ’NE HAMMADDE TAŞIYAN KAMYONUN DEVRİLMESİ SONUCU SÜRÜCÜ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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