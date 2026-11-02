Sokaklar güvende operasyonu Sakarya’da bonzai üretimine uygun hammaddeleri ortaya çıkardı

operasyonun yürütülmesi:

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen 'Sokaklar Güvende' operasyonları kapsamında, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri saha ve takip çalışmaları gerçekleştirdi. Erenler ilçesi Yeni Mahalle'de A.N., C.P.G. ve M.H. isimli şahısların bulunduğu araç, fiziki takibin ardından durduruldu.

yakalama ve arama süreci:

Operasyon sonucunda araçta bulunan şahıslar gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, çoğaltıldığında yaklaşık 600 kilogram bonzai üretiminde kullanılabileceği değerlendirilen 20 gram sentetik cannabinoid a-m-2201 maddesi ele geçirildi. Olay yerine ilişkin emniyet birimleri tarafından başlatılan işlem kapsamında şüpheliler hakkında adli süreç başlatıldı.

bulgunun önemi ve sonraki adımlar:

Emniyet kaynakları, ele geçirilen miktarın piyasaya sürülmeden önce yapılan takip ve zamanında müdahaleyle suç zincirinin kırılmasına katkı sağladığını belirtiyor. Gözaltına alınan üç şüpheli hakkında ilgili adli makamlar tarafından soruşturma ve yasal işlemler devam ediyor. Sakarya'daki ekiplerin saha çalışması ve fiziki takip yöntemi, operasyonun başarılı sonuçlanmasında belirleyici oldu.

SAKARYA'DA POLİS EKİPLERİNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN "SOKAKLAR GÜVENDE" OPERASYONU ÇERÇEVESİNDE TAKİBE ALINARAK DURDURULAN BİR ARAÇTA, YAKLAŞIK 600 KİLOGRAM BONZAİ YAPIMINDA KULLANILABİLECEĞİ DEĞERLENDİRİLEN 20 GRAM UYUŞTURUCU HAMMADDESİ ELE GEÇİRİLDİ