Tanıkların duruşma anlatısı: Ekrem İmamoğlu döneminde intihar, tapu kavgası ve nakit teslimler

Duruşmada tanık beyanları

Üçüncü duruşmanın birinci oturumunda söz alan tanıklar, belediye uygulamaları ve ilişkili olduğu öne sürülen ödemelere dair ayrıntılı iddialar sundu. Tanıklar; intihar, tapu sorunları, reklam izinleri ve nakit teslimleri gibi farklı başlıklarda mahkeme heyetine bilgi verdi.

Beylikdüzü çalışanının intiharı ve tapu iddiası:

Tanık Arzu Uçar, eşinin Beylikdüzü Belediyesinde 23 sene görev yaptığını ve üzerine atılan bir iftira sonucunda Ekrem İmamoğlunun belediye başkanlığı döneminde intihar ettiğini belirtti. Uçar, tazminat karşılığı kendilerine bir daire verildiğini ancak tapunun 2019'dan bu yana teslim edilmediğini söyledi.

Uçar, mahkemedeki beyanında, toplantı ve görüşme sürecine ilişkin şunları aktardı: 'Benim bir yakınım, Ekrem İmamoğlu’na "tazminat" dedi. İmamoğlu "O iş kolay" dedi. İlerleyen süreçte Westside’da ev bakmamız söylendi. Ekrem İmamoğlu ile daha sonra 24 Şubat’ta kültür merkezinde bir araya geldim. Dedim ki, "Başkanım, dedim siz ev diyorsunuz, bunlar öyle demiyor." Ekrem İmamoğlu "İş adamları bir araya gelmiş ve almış gibi gösterilir" dendi. Sonra bize gidip Westside’da daire bakmamız söylendi. Sonrasında biz o siteye taşındık. İskan çıktı ama bizim tapumuz verilmiyor. 23 sene emek vermiş bir insanın hayatına son verildi, mobbing uygulandı. Halen bizimle dalga geçilmeye devam ediliyor.'

Kameroğlu İnşaat ve 2 milyon TL iddiası:

Kameroğlu İnşaat çalışanı Aydın Şahin, iddianamede yer alan ifadesine atfen, şirket hesabından toplamda 2 milyon TL çekilerek parça parça Necati Özkan adına yatırıldığı yönünde beyan verdi. İddianamedeki bölümde Şahin'in sözleri şöyle yer almıştı: 'Adem Kameroğlu tam olarak hatırlamadığım bir günde benden şirket hesabından toplamda 2 milyon TL parayı çekmemi ve parça parça yine şirket hesabına Necati Özkan (Ekrem İmamoğlu’nun siyasi danışmanı) daire bedeli açıklaması ile yatırmam konusunda talimat verdi. Ben de 4 parça halinde parayı Necati Özkan adına yatırdım. Necati Özkan’ı tanımıyorum. Aldığım talimatı yerine getirdim.'

Duruşmada Şahin ayrıca, 'Adem Kameroğlu bana yetki verdi. Bankadan 2 milyon TL çektim. Necati Özkan adına biri geldi, ben parayı ona teslim ettim. Necati Özkan da tekrar bizim Kameroğlu İnşaat’a yatırdı' dedi.

Reklam izinleri ve Rotana Rezidans iddiaları:

Atlas Reklam sahibi Ekrem Reşat Tüzün, 2019 seçimleri sonrası Kültür AŞ aracılığıyla reklam sektörüne yönelik getirildiği öne sürülen yeni düzenlemelere ilişkin bilgi verdi. Tüzün, iddianamedeki beyanında bu süreci şöyle anlatmıştı: '2019 senesinde belediye seçimlerinden sonra Kültür AŞ, tüm açık hava reklam sektöründe faaliyet gösteren şirketlere bir davet yaparak toplantıya çağırdı. Bu toplantıda "sistemde kalmak istiyorsanız reklam izni için bazı bedeller ödemelisiniz" diye bize bir liste verdiler. Bu ücretler tamamen özel şahıslara ait bina cepheleri ve duvar reklam alanlarına reklam asılmasına ilişkin verilecek olan izinlerin karşılığına ilişkindi. Yani bu istedikleri bedel mevzuatta, yönetmelikte olmayan, tamamen gayrı resmi istenen paralardır.'

Tüzün duruşmada ayrıca, 'Reklamlarla ilgili izinleri Kentsel Tasarım Müdürlüğünden alıyorduk daha önce. Herhangi bir bedel vermeden sadece evrakları tamamlayarak alıyorduk. 2020 yılından sonra Kültür AŞ’ye yönlendirildik' ifadelerini kullandı ve 'Kültür AŞ’ye belli bir ödeme yapmadan izinlerimiz çıkmadı. Kültür AŞ’nin kestiği fatura karşılığı EFT ile ödeme yaptım' dedi.

Diğer bir tanık Cem Erdinç ise, Rotana Rezidans projesinin iskan iznine karşılık 3.5 milyon doların Altan Ertürk’e teslim edildiği iddiasını anlattı. Erdinç, Abdi İbrahim şirketindeki görevini, sürecin İlker Aydın tarafından takip edildiğini ve sonrasında Altan Ertürk'e teslim edilmek üzere büyük bir valiz içinde 3.5 milyon dolar verdiğini belirtti: '3.5 milyon dolar parayı büyük tek bir valizin içerisinde teslim ettim.'

Tanık beyanları, mahkeme sürecinde iddianamedeki farklı iddialarla birlikte değerlendirilecek. Duruşma kayıtlarına geçen ifadeler, söz konusu projeler ve ödemelere dair ayrıntılı iddiaları içeriyor ve mahkeme tarafından incelenmeye devam ediliyor.

Ekrem İmamoğlu’nun belediye başkanlığı döneminde intihar eden çalışanın eşi: "23 sene emek vermiş bir insanın hayatına son verildi"