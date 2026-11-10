Av güvenliği çağrısı: 'güvenli av, güvenli yarınlar' kampanyası

Sinop Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğü, av tüfeklerinin ev ortamında güvenli muhafazası ve silah güvenliği bilincinin artırılması amacıyla kapsamlı bir bilgilendirme kampanyası başlattı. Çalışma, özellikle av sezonu öncesinde vatandaşları olası kazalara karşı uyarmayı hedefliyor.

Kampanyanın kapsamı

İlçe genelinde hazırlanan afiş ve broşürler, esnaf ve vatandaşlara dağıtıldı. Materyallerde tetik kilidi, kilitli kasa ve mühimmat güvenliği gibi temel tedbirler ön plana çıkarıldı. Ekipler, bilgilendirme çalışmalarını sahada doğrudan iletişimle destekleyerek, pratik uygulamalar hakkında rehberlik sağlıyor.

Toplumsal bilinç ve önlemler

Türkiye genelinde bireysel silahlanmanın ve ev içi kazaların önlenmesine yönelik denetim ve bilinçlendirme faaliyetleri sürerken, Boyabat'taki çalışma yerel düzeyde farkındalık oluşturmaya odaklanıyor. Emniyet yetkilileri, evdeki silahların güvenli muhafazasının hem ailelerin hem de çevrenin güvenliği için hayati önem taşıdığını vurguluyor.

Yetkililer, kampanyanın devam edeceğini ve toplumun tüm kesimlerine ulaşana dek bilgilendirme faaliyetlerinin süreceğini belirtiyor. Bu kapsamda yapılan uyarılar, günlük yaşamda uygulanabilecek basit ama etkili önlemler üzerine yoğunlaşıyor.

HAZIRLANAN AFİŞ VE BROŞÜRLERLE VATANDAŞLARA TETİK KİLİDİ, KİLİTLİ KASA VE MÜHİMMAT GÜVENLİĞİ KONUSUNDA HAYATİ UYARILARDA BULUNULUYOR