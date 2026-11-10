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Saha önceliği ve gönül seferberliği: Bakan Çiftçi yeni kaymakamlara seslendi

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 111. dönem kaymakamlarını kabul ederek makama hizmet ve sorumluluk odaklı yaklaşımı vurguladı, yeni görevlere başarı diledi.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 15:25

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EDİTÖR: Caner Şahin

Saha önceliği ve gönül seferberliği: Bakan Çiftçi yeni kaymakamlara seslendi

Saha önceliği ve kabul

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yeni atanan 111. Dönem kaymakamlarını Bakanlığında kabul etti. Kabulde, kaymakamlığın görev anlayışı ve sahada hizmet önceliği üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Bakanın mesajı:

Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Dün atama heyecanlarına ortak olduğumuz 111. Dönem Kaymakamlarımızı bugün Bakanlığımızda kabul ettik. Kaymakamlık; makamdan önce mesuliyeti, yetkiden önce hizmeti esas alan bir gönül seferberliğidir. Genç meslektaşlarımızın asıl mektebi; masa başı değil, sahanın bereketi ve Anadolu insanımızın engin irfanıdır. Makamlar ve görev yerleri değişir; ancak milletimizin gönlünde bırakılan güzel izler baki kalır. Kaymakamlarımızın; kapılarını ve gönüllerini vatandaşlarımıza daima açık tutacaklarına, kimsesizlerin kimsesi olacaklarına, halkımızın duasını ve Hakk’ın rızasını kazanmayı en büyük şeref bileceklerine yürekten inanıyorum. Vatanımızın dört bir yanına hizmet aşkıyla revan olan 111. Dönem Kaymakamlarımıza yeni görev yerlerinde üstün muvaffakiyetler diliyorum. Yolları ve bahtları açık, kararları isabetli, aziz milletimize hizmetleri bereketli olsun"

Vurgunun yorumu:

Bakanın sözleri, kaymakamlık makamının yetki ve unvandan önce sorumluluk ve hizmet yükümlülüğüne işaret ettiğini gösteriyor. Çiftçi, genç meslektaşların saha tecrübesi ve halkla kuracakları yakın temasın önemine dikkat çekti ve yeni atananlara kapılarını vatandaşlara açık tutma, kimsesizlerin kimsesi olma sorumluluğunu hatırlattı.

Toplantı, atama sürecinin ardından yapılan kabul ve tebrik niteliğinde gerçekleşti; Bakan Çiftçi, 111. Dönem kaymakamlarına yeni görevlerinde başarı diledi.

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA ÇİFTÇİ, YENİ ATANAN 111. DÖNEM KAYMAKAMLARI MAKAMINDA KABUL...

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA ÇİFTÇİ, YENİ ATANAN 111. DÖNEM KAYMAKAMLARI MAKAMINDA KABUL ETTİ.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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