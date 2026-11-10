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Eskişehir merkezli 16 milyon 597 bin liralık vurgun: 6 ilde eş zamanlı operasyonda 7 tutuklama

Eskişehir merkezli 6 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, polis veya savcı süsüyle 16 milyon 597 bin TL dolandıran şüphelilerden 7'si tutuklandı.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 15:28

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Eskişehir merkezli 16 milyon 597 bin liralık vurgun: 6 ilde eş zamanlı operasyonda 7 tutuklama

Operasyonun kapsamı:

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturmada, şahısların kendilerini polis veya savcı olarak tanıtıp nitelikli dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda toplam 4 ayrı olayta vatandaşların 16 milyon 597 bin TL zarara uğratıldığı belirlenmiş ve soruşturmada 11 şüpheli tespit edilmiştir.

Operasyonun içeriği ve ele geçirilenler:

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 6 Kasım tarihinde Eskişehir merkezli, İstanbul, Adana, Ankara, Balıkesir, Kocaeli ve Elazığ illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 7 şüpheli yakalanırken, soruşturmada adı geçen diğer 4 şahsın daha önce benzer suçlardan cezaevinde bulunduğu belirlendi. Şüphelilerin adres ve araçlarında yapılan aramalarda toplam 447 bin 780 TL nakit ele geçirildi, ayrıca şüphelilerin banka hesaplarına ve malvarlıklarına el konuldu.

Adli süreç ve mağduriyete yönelik gelişmeler:

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerle ilgili savcılık ve mahkeme işlemleri tamamlandı; adli makamlarca 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğer 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı. Mahkeme sürecinde bir müştekinin 814 bin TL tutarındaki maddi zararı giderildiği kaydedildi.

Soruşturma, Eskişehir merkezli yürütülmeye devam ediyor ve ilgili kurumlar mağduriyetin giderilmesi ile delillerin muhafazası için çalışmalarını sürdürüyor.

Eskişehir merkezli 6 ildeki 16 buçuk milyonluk dolandırıcılık operasyonunda 7 şüpheli...

Eskişehir merkezli 6 ildeki 16 buçuk milyonluk dolandırıcılık operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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