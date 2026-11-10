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Edremit'te beşinci yılında anma: Abdulkadir Güngör için lokma ve dualar düzenlendi

Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü, 10 Kasım 2021'de şehit düşen polis Abdulkadir Güngör'ü beşinci yılında Cumhuriyet Meydanı'nda lokma ve dualarla andı.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 15:25

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Edremit'te beşinci yılında anma: Abdulkadir Güngör için lokma ve dualar düzenlendi

Tören detayları:

Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğünce Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen anma programında, polis memuru Abdulkadir Güngör için dualar edildi ve katılımcılara lokma ikramında bulunuldu. Güngör'ün şehit olduğu 10 Kasım 2021 tarihine atıf yapılarak, operasyonun gerçekleştiği Havran hatırlatıldı.

Katılımcılar ve mesajlar:

Törene Edremit Kaymakamı Zafer Engin, Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Mete Karataş, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Serkan Özdemir, belediye meclis üyeleri, şehidin ailesi, yakınları ve meslektaşları katıldı.

Belediye Başkanı Mehmet Ertaş törende yaptığı konuşmada, tüm şehitleri rahmet ve minnetle andığını belirtti. Aile yakınları ve meslektaşların katılımıyla gerçekleşen programda toplumun birlik ve dayanışma duygusu ön plana çıktı.

EDREMİT İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN, 10 KASIM 2021&#039;DE UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA ŞEHİT DÜŞEN...

EDREMİT İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN, 10 KASIM 2021'DE UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA ŞEHİT DÜŞEN POLİS MEMURU ABDULKADİR GÜNGÖR İÇİN CUMHURİYET MEYDANI'NDA LOKMA HAYRI DÜZENLENDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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