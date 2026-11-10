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Bozdoğan'da park halindeki araç alevlere teslim oldu

Muğla Caddesi'nde park halindeki 09 B 2928 plakalı Tofaş otomobilde aniden başlayan yangın, vatandaşların 112 ihbarı üzerine itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü; araç kullanılamaz hale geldi.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 15:30

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bozdoğan'da park halindeki araç alevlere teslim oldu

Park halindeki aracın alev alışı

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde Muğla Caddesi üzerinde park halinde bulunan 09 B 2928 plakalı Tofaş otomobilde dumanlar yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay ihbarı üzerine bölgeye güvenlik ve müdahale ekipleri sevk edildi.

İtfaiye müdahalesi ve araçta oluşan hasar:

Olay yerine ulaşan Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Müdahale sonrasında otomobil ağır hasar görmüş olup, yapılan kontrollerde araç kullanılamaz hale geldi.

Soruşturma ve güvenlik notları:

Yangınla ilgili olarak polis ekipleri ve yetkililer inceleme başlattı. Yangının çıkış nedeni ile ilgili çalışmalar devam ediyor ve olayla ilgili detaylı değerlendirme sürüyor.

PARK HALİNDEYKEN ALEVLERE TESLİM OLDU

PARK HALİNDEYKEN ALEVLERE TESLİM OLDU

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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