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sıcaklıklar normale dönecek; batı ve kuzeyde yağışlar ile rüzgar etkili olacak

Meteoroloji Uzmanı Fevzi Burak Tekin, sıcaklıkların çarşamba başlayıp mevsim normallerine yükseleceğini, batı ve kuzeyde yağış ile kuvvetli rüzgara dikkat çekti.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 15:26

GÜNCELLEME: 10 Kasım 2026 - 15:29

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EDİTÖR: Aslı Han

sıcaklıklar normale dönecek; batı ve kuzeyde yağışlar ile rüzgar etkili olacak

hafta genel görünümü:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde kademeli olarak yükseleceğini bildirdi. Tekin, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan tahmin raporlarına dayandırdığı açıklamasında, sıcaklıklardaki artışın çarşamba gününden itibaren başlayacağını belirtti.

Önümüzdeki üç gün boyunca ülkenin batı kesimlerinde yağışların görüleceğini söyleyen Tekin, yağışların genellikle sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olacağını ifade etti. Hafta sonu ise yağışların ülkenin kuzey ve iç kesimlerinde daha geniş alanlarda etkili olmasının beklendiği vurgulandı.

Çarşamba günü için Kıyı Ege, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yağış bekleniyor. Perşembe günü ise Kıyı Ege, Antalya, Isparta, Burdur ile Batı Karadeniz’in kıyı kesimlerinde yağış görülmesi tahmin ediliyor.

fırtına ve rüzgar uyarısı:

Perşembe günü Marmara ve Kuzey Ege’de güneyli yönlerden esecek rüzgârın zamanla saatte hızını 60 kilometreye çıkarabileceğine dikkat çekildi. Tekin, cuma günü batı kesimlerde süren yağışlarla birlikte rüzgârın fırtına düzeyine ulaşabileceğini, Marmara, Kuzey Ege ve İç Anadolu’nun batısında yer yer saatte zamanla hızını 70 km bölü saate çıkarabileceğini belirterek, fırtınaya karşı dikkatli olunması gerektiğini kaydetti.

Cumartesi ve pazar günlerinde ise geniş alanda yağışların etkili olacağı, kuzey ve iç kesimlerde yağmur ve sağanak biçiminde görüleceği öngörülüyor.

üç büyükşehre yönelik tahminler:

Ankara, İstanbul ve İzmir için yapılan değerlendirmede başkentte üç gün boyunca yağış beklenmediği, havanın parçalı ve az bulutlu olacağı belirtildi. Ankara için gece ve sabah saatlerinde sis ve pusa karşı uyarı yapıldı. Başkentte hava sıcaklıklarının çarşamba 10, perşembe 16 ve cuma 18 derece olacağı tahmin ediliyor.

İstanbul’da önümüzdeki üç gün yağış beklenmiyor; şehirde hava parçalı çok bulutlu olacak ve sıcaklıklar üç gün boyunca 19 ila 21 derece arasında seyredecek.

İzmir’de ise üç gün boyunca kısa süreli sağanak geçişleri öngörülüyor. Özellikle perşembe ve cuma günleri rüzgârın İzmir çevrelerinde kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde eseceği bildirildi. İzmir’de sıcaklıkların üç gün boyunca 22 ila 24 derece arasında olması bekleniyor.

Tekin son olarak, çarşamba gününden itibaren hava sıcaklıklarının artma eğilimine gireceğini ve önümüzdeki günlerde yağışların genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olacağını ifade etti.

HAVA TAHMİN UZMANI FEVZİ BURAK TEKİN BİLGİ VERDİ

HAVA TAHMİN UZMANI FEVZİ BURAK TEKİN BİLGİ VERDİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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