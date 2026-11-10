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Kargılı mahallesinde darp iddiası: baba adli kontrolle serbest

Samsun Tekkeköy Kargılı Mahallesi'nde oğlunu darbetmekle suçlanan A.Ş., jandarma işlemlerinin ardından adli kontrolle serbest bırakıldı.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 15:26

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kargılı mahallesinde darp iddiası: baba adli kontrolle serbest

Kargılı mahallesinde darp iddiası: baba adli kontrolle serbest

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, Kargılı Mahallesi'nde meydana gelen olayda oğlunu darbettiği iddia edilen bir baba, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

olayın ayrıntıları:

İddiaya göre A.Ş., oğlu S.Ş.'yi darbetti. Olayın yaşandığı sırada aile içi sorunların sürdüğü, babanın eşiyle boşanma aşamasında olduğu öğrenildi. Baba, olayla ilgili olarak oğlunun kendisine saldırdığını ileri sürdü.

soruşturma ve adli süreç:

Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan A.Ş., jandarmadaki işlemlerinin ardından Samsun Adliyesine sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli, mahkeme kararıyla adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmanın Tekkeköy birimlerince devam ettiği bildirildi.

SAMSUN’UN TEKKEKÖY İLÇESİNDE OĞLUNU DARBETTİĞİ İDDİA EDİLEN BABA A.Ş., ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE ADLİ...

SAMSUN’UN TEKKEKÖY İLÇESİNDE OĞLUNU DARBETTİĞİ İDDİA EDİLEN BABA A.Ş., ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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