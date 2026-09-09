Avcılar'da boş inşaatta bulunan ceset uzun yıllardır sokakta yaşayan kişiye ait çıktı

olayın ortaya çıkışı:

Olay, öğle saatlerinde Avcılar Merkez Mahallesi Merkez Cami Sokak'taki boş bir inşaatta meydana geldi. Çevreye yayılan kötü koku üzerine vatandaşların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemelerde, cansız bedenin 10 günden uzun süredir inşaatta bulunduğu değerlendirildi.

İlk belirlemelere göre ölen kişinin, yaklaşık 15 yıldır sokakta yaşayan Dursun Y. olduğu tespit edildi. Cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.

mahalle sakinlerinin anlatımı:

Çevrede esnaflık yapan Şerif Aksu, olayla ilgili olarak şunları söyledi: "Bu arkadaşı biz 15 senedir tanıyoruz. Madde bağımlısı değildi ama hafif alkol alıyordu. Biz kendisine yardımcı oluyorduk. Sabahları kendisine kahvaltı ve börek veriyorduk. En son 15 gün önce burada gördük. Canının bir şey istemediğini söyledi. O günden sonra da bir daha görmedik. Bir kaç gündür oradan kokular geliyordu. Arkadaşlar da durumu ekiplere bildirmiş. Ekipler gelip baktılar. Ölmüş. Ekipler bize resimlerini gösterdi. Biz teşhis ettik"

Mahalle sakinleri ve esnaf, uzun süredir tanıdıkları kişiye yardım ettiklerini; son görüldüğü tarihten sonra ortadan kaybolduğunu belirtti. Emniyet güçleri olay yerinde çalışmasını sürdürüyor ve bulgular Adli Tıp raporu ile kesinlik kazanacak.

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