Gelibolu'da başkan müdahalesi: otel süresiz mühürlendi

Gelibolu'da müdahale:

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde yaşanan iddia üzerine Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, Zabıta Müdürlüğü ekiplerine talimat verdi; otelin ruhsatı iptal edilip otel süresiz mühürlendi.

Olayın ayrıntıları:

Olay, 7 Eylül akşamı Alaeddin Mahallesi Kore Kahramanlar Caddesi üzerindeki bir otelde saat 21.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, iki akaryakıt istasyonu sahibi Ş.T. (69), otel odasında 15 yaşında 2 çocuk ile birlikte yakalandı. Ş.T., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Belediye ve soruşturma süreci:

Skandalın ardından Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, Zabıta Müdürlüğü'ne ruhsat iptali ve mühürleme işlemlerini başlatma talimatı verdi. Söz konusu otelin ruhsatı iptal edilerek, işletme süresiz olarak mühürlendi.

Ayrıca, iş adamı Ş.T.'ye ait olduğu belirtilen 2 akaryakıt istasyonu hakkında da imar mevzuatı gereği işlem yapılmakta olup, ruhsat iptali yönünde çalışma başlatıldığı bildirildi.

Yetkililer, hem iddianın mahkeme sürecinin hem de belediyenin idari işlemlerinin devam ettiğini belirtiyor. Belediye müdahalesi, işletme ruhsatları ve çocuk güvenliği konularında idari ve adli iş birliğinin önemini bir kez daha gösterdi.

ÇANAKKALE'NİN GELİBOLU İLÇESİNDE BELEDİYE BAŞKANI AK PARTİLİ DR. ALİ KAMİL SOYUAK, ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNE TALİMAT VEREREK, İŞ ADAMI Ş.T'NİN İDDİAYA GÖRE 2 ERKEK ÇOCUKLA UYGUNSUZ HALDE YAKALANDIĞI OTEL RUHSATI İPTAL EDİLEREK, SÜRESİZ MÜHÜRLENDİ.