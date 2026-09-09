Marmaris'te katarakt hastalarına yerinde cerrahi imkanı

Marmaris Devlet Hastanesi'nde katarakt cerrahisi hizmete girdi:

Marmaris Devlet Hastanesi bünyesinde ilk katarakt ameliyatı başarıyla gerçekleştirildi. Operasyonu yapan isim Uzman Göz Hastalıkları Doktoru Operatör Mustafa Fırat Apa olarak kaydedildi. Bu uygulamayla kentte katarakt tedavisi için hastaların şehir dışına gitmeden operasyon olabilmesi mümkün hale geldi.

Ameliyathanede kullanılan teknoloji ve ekipman:

Ameliyatlar, özel olarak donatılmış bir göz ameliyathanesinde yapılıyor. Operasyonlarda son teknoloji fako cihazı ve yüksek çözünürlüklü ameliyat mikroskobu kullanılıyor. Ayrıca cerrahilerde yüksek kaliteli göz içi mercekleri tercih ediliyor. Ameliyathanede görev yapan ekip; deneyimli göz cerrahları, hemşireler ve yardımcı personelden oluşuyor ve hastalara güvenli, modern cerrahi hizmet sunulması hedefleniyor.

Hastalar için sağladığı kolaylık ve sürdürülebilirlik:

Katarakt cerrahilerinin Marmaris Devlet Hastanesi'nde yapılmaya başlanması, özellikle ileri yaş grubundaki hastalar açısından önemli bir kolaylık sağlıyor. Daha önce katarakt ameliyatı için farklı merkezlere yönelmek zorunda kalan hastalar, artık operasyonlarını Marmaris'te yaptırabilecek. Hastane yönetimi, göz sağlığı alanındaki teknolojik altyapının güçlendirilmesiyle birlikte bu cerrahilerin düzenli olarak sürdürülmesini planlıyor.

Hizmete giren katarakt cerrahileri, kentte sağlık hizmetlerinin kapsamını genişleterek tedaviye erişimi kolaylaştırıyor ve yerel sağlık kapasitesini artırıyor.

MARMARİS DEVLET HASTANESİ’NDE KATARAKT CERRAHİSİNDE YENİ DÖNEM