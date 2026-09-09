Dolar 48,4704 +0,03%
Euro 56,4490 +0,21%
Bist 14.505,48 +0,70%
Altın Gram 6.948,41 +0,45%
EUR/USD 1,1641 +0,10%
Brent Petrol 100,91 +3,05%
--°

İzmir'de bankada alarma geçen anlar: soygun girişimi iddiası soruşturmayı başlattı

Karabağlar'daki bir banka şubesine gelen soygun ihbarı üzerine polis ekipleri hızla sevk edildi; şube ve çevresi güvenlik çemberine alındı.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 19:42

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

İzmir'de bankada alarma geçen anlar: soygun girişimi iddiası soruşturmayı başlattı

Karabağlar'da banka şubesine yönelik ihbar emniyeti harekete geçirdi

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, İnönü Caddesi üzerindeki bir banka şubesine yapılan ihbar üzerine emniyet güçleri alarma geçti. İddiaya göre şubeye yönelik bir soygun girişimi olduğu yönündeki bildirim, kısa sürede çok sayıda polis ekiplerinin adrese sevk edilmesine neden oldu.

emniyet müdahalesi:

Olay yerine ulaşan ekipler, banka şubesi çevresinde geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı ve bölgedeki hareketliliği kontrol altına aldı. Yetkililer, şube ve çevresi üzerinde inceleme başlatarak güvenlik prosedürlerini uyguladı.

soruşturmanın odak noktaları:

Soruşturmada, soygun girişiminin nasıl ve hangi yönteme başvurarak gerçekleştirildiği, şüpheli ya da şüphelilerin durumu ile olay sırasında yaralanan olup olmadığına ilişkin ayrıntılı tespitlerin yapılması hedefleniyor. Resmi kaynaklar, konuyla ilgili incelemenin sürdüğünü bildiriyor.

Bankadaki çalışanların ve çevredeki görgü tanıklarının ifadelerine başvurulması, olay yerinde delil arayışı ve güvenlik kamera kayıtlarının değerlendirilmesi gibi rutin soruşturma adımları yürütülüyor. Olayla ilgili gelişmeler ve resmi açıklamalar yetkililer tarafından paylaşılacak.

İzmir&#039;de bankada hareketli dakikalar: Soygun girişimi iddiası polisi alarma geçirdi

İzmir'de bankada hareketli dakikalar: Soygun girişimi iddiası polisi alarma geçirdi

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Fethiye açıklarında yaralanan bebek Sahil Güvenlik tarafından kıyıya ulaştırıldı
images

psikiyatrik geçmişi olduğu belirtilen şüpheli rehin krizine yol açtı: 5 çalışan...
images

Kayseri'de torbacı operasyonunda 7 kişi tutuklandı
images

Bankada rehinelerin kurtarılma anı görüntülere yansıdı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Suriye ve Irak gündemiyle Ankara'da görüşme: Erdoğan, Tom Barrack'ı kabul etti

Fethiye açıklarında yaralanan bebek Sahil Güvenlik tarafından kıyıya ulaştırıldı

psikiyatrik geçmişi olduğu belirtilen şüpheli rehin krizine yol açtı: 5 çalışan kurtarıldı, zanlı gözaltında

Kayseri'de torbacı operasyonunda 7 kişi tutuklandı

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti

Selendi'de oyun havalarıyla şenlenen tütün ve cirit festivali