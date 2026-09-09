Halkalı'da maskeli saldırı: gümüşçüye ateş eden şüpheli esnaf ve vatandaşların takibiyle yakalandı

Küçükçekmece Halkalı'da gümüşçüye silahlı saldırı

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi Tevfikbey Mahallesi Halkalı Caddesi üzerindeki bir pasajda saat 17.00 sıralarında bir gümüşçü dükkanına silahlı saldırı düzenlendi. Olayda yüzü maskeli ve silahlı olduğu belirtilen şüpheli, iş yerine girerek birden fazla kez ateş etti. Saldırıya ilişkin görüntüler, çevredeki güvenlik kameraları ve vatandaşların cep telefonlarıyla kaydedildi.

saldırının gelişimi:

Görgü tanıklarının aktardığına göre, şüpheli olay yerinden yaya olarak kaçtı. Çevredeki esnaf ve vatandaşlar silah seslerinin ardından takibe geçti; kovalama sonucu bazı kişiler şüpheliyi yere düşürdü ve polis gelene kadar etkisiz hale getirdiler. Olay yerine intikal eden güvenlik güçleri, şahsı gözaltına alırken silahına el koydu.

görgü tanıkları ve sonrası:

Olay yerinde çalışma yapan ekiplerce olay yeri incelemesi gerçekleştirildi. Saldırıda ölen veya yaralanan olmadığı, ancak iş yerinde hasar meydana geldiği bildirildi. İş yeri sahiplerinin saldırıdan sonra kimlikleri belirsiz kişiler tarafından yabancı hat numarasından arandığı ve tehdit mesajları gönderildiği ileri sürüldü.

Samet Koç adlı esnaf, olayı şöyle anlattı: "Şahıs sokağa girdi. Yaz gününde niye uzun kollu giyinmiş diye düşündüm. Maskeliydi. Silahla ateş etti. Sonra kovalama başladı. Koşarken birisi onu düşürdü. Polisler onu tuttular ve yakalandı."

Öznur Adıgüzel ise, "Birkaç el silah sesi duyduk. Sonra bir kalabalık olduğunu gördük. Elinde silahla birinin bize doğru koştuğu gördük ve panikledik. Buradan kaçarken bir vatandaş çelme takmış ve o düşmüş. Böylelikle yakalanmış. Polis gelip olaya müdahale etti ve şahsın silahı da alındı. Çok korktuk" ifadelerini kullandı.

Olayın görüntüleri ve tanık ifadeleri doğrultusunda soruşturma başlatıldı; şüphelinin yakalanması ve silahın ele geçirilmesi yetkililerce teyit edildi.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE’DE, GÜMÜŞ DÜKKANINA MASKELİ ŞÜPHELİ TARAFINDAN SİLAHLI DÜZENLENDİ. OLAY SONRASI KAÇAN ŞÜPHELİ YAKALANIRKEN, SALDIRI ANLARI GÜVENLİK KAMERASIYLA KAYDEDİLDİ.