Sokolniki Suche'de hemzemin geçitte trenle çarpışma

Polonya'nın başkenti Varşova'nın yaklaşık 100 kilometre güneyindeki Sokolniki Suche kasabasında hemzemin geçitte bir beton mikseri yolcu trenine çarptı. Kazada bazı vagonlar raydan çıktı, olay yerinde ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

PKP Intercity, yaralananlar arasında 4 kişinin durumunun ağır olduğunu bildirdi. İlk müdahaleyi bölge ekipleri gerçekleştirdi ve yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi.

Kaza ayrıntıları ve ilk tespitler:

Basında yer alan bilgilere göre, hemzemin geçitte uyarı levhaları ve ışıklandırmanın bulunduğu, beton mikserinin trenin ikinci vagonuna çarptığı aktarıldı. Çarpışmanın etkisiyle birkaç vagon raydan çıkarken, kurtarma ekipleri vagonlarda kalan kişiler için çalışma yürüttü.

Polonya Altyapı Bakan Yardımcısı Piotr Malepszak, kazayla ilgili olarak kamyon sürücüsünün yaralılar arasında bulunduğunu ve sürücünün "güneş nedeniyle gözlerinin kamaştığını" söylediğini aktardı. Kaza sebebi resmi soruşturma ile netlik kazanacak.

Resmi tepkiler ve düzenleme çağrısı:

Polonya Başbakanı Donald Tusk, kazayı "çok ciddi" olarak niteleyerek hemzemin geçitlerle ilgili düzenlemelerin acilen sıkılaştırılması gerektiğini belirtti. Tusk, bariyerlere ve kırmızı ışıklara rağmen geçitlere girenlere yönelik kuralların radikal biçimde güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Yetkililer, olay yerinde ve ülke genelindeki hemzemin geçitlerin güvenlik donanımı ve işletme kurallarının gözden geçirilmesi için çalışma başlatılacağını açıkladı. Soruşturma devam ederken, resmi makamlar vatandaşları geçitlerde dikkatli olmaya çağırdı.

POLONYA’DA HEMZEMİN GEÇİTTEN GEÇEN BETON MİKSERİNİN YOLCU TRENİNE ÇARPMASI SONUCU 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 20 KİŞİ YARALANDI.