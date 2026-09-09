Dolar 48,4704 +0,03%
Euro 56,4490 +0,21%
Bist 14.505,48 +0,70%
Altın Gram 6.948,41 +0,45%
EUR/USD 1,1641 +0,10%
Brent Petrol 100,91 +3,05%
--°

Sokolniki Suche'de hemzemin geçitte trenle çarpışma

Polonya'nın Sokolniki Suche'de hemzemin geçitte beton mikserinin yolcu trenine çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı; 4'ü ağır.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 19:53

GÜNCELLEME: 09 Eylül 2026 - 19:58

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Sokolniki Suche'de hemzemin geçitte trenle çarpışma

Sokolniki Suche'de hemzemin geçitte trenle çarpışma

Polonya'nın başkenti Varşova'nın yaklaşık 100 kilometre güneyindeki Sokolniki Suche kasabasında hemzemin geçitte bir beton mikseri yolcu trenine çarptı. Kazada bazı vagonlar raydan çıktı, olay yerinde ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

PKP Intercity, yaralananlar arasında 4 kişinin durumunun ağır olduğunu bildirdi. İlk müdahaleyi bölge ekipleri gerçekleştirdi ve yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi.

Kaza ayrıntıları ve ilk tespitler:

Basında yer alan bilgilere göre, hemzemin geçitte uyarı levhaları ve ışıklandırmanın bulunduğu, beton mikserinin trenin ikinci vagonuna çarptığı aktarıldı. Çarpışmanın etkisiyle birkaç vagon raydan çıkarken, kurtarma ekipleri vagonlarda kalan kişiler için çalışma yürüttü.

Polonya Altyapı Bakan Yardımcısı Piotr Malepszak, kazayla ilgili olarak kamyon sürücüsünün yaralılar arasında bulunduğunu ve sürücünün "güneş nedeniyle gözlerinin kamaştığını" söylediğini aktardı. Kaza sebebi resmi soruşturma ile netlik kazanacak.

Resmi tepkiler ve düzenleme çağrısı:

Polonya Başbakanı Donald Tusk, kazayı "çok ciddi" olarak niteleyerek hemzemin geçitlerle ilgili düzenlemelerin acilen sıkılaştırılması gerektiğini belirtti. Tusk, bariyerlere ve kırmızı ışıklara rağmen geçitlere girenlere yönelik kuralların radikal biçimde güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Yetkililer, olay yerinde ve ülke genelindeki hemzemin geçitlerin güvenlik donanımı ve işletme kurallarının gözden geçirilmesi için çalışma başlatılacağını açıkladı. Soruşturma devam ederken, resmi makamlar vatandaşları geçitlerde dikkatli olmaya çağırdı.

POLONYA’DA HEMZEMİN GEÇİTTEN GEÇEN BETON MİKSERİNİN YOLCU TRENİNE ÇARPMASI SONUCU 1 KİŞİ HAYATINI...

POLONYA’DA HEMZEMİN GEÇİTTEN GEÇEN BETON MİKSERİNİN YOLCU TRENİNE ÇARPMASI SONUCU 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 20 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Fethiye açıklarında yaralanan bebek Sahil Güvenlik tarafından kıyıya ulaştırıldı
images

psikiyatrik geçmişi olduğu belirtilen şüpheli rehin krizine yol açtı: 5 çalışan...
images

Kayseri'de torbacı operasyonunda 7 kişi tutuklandı
images

Bankada rehinelerin kurtarılma anı görüntülere yansıdı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Suriye ve Irak gündemiyle Ankara'da görüşme: Erdoğan, Tom Barrack'ı kabul etti

Fethiye açıklarında yaralanan bebek Sahil Güvenlik tarafından kıyıya ulaştırıldı

psikiyatrik geçmişi olduğu belirtilen şüpheli rehin krizine yol açtı: 5 çalışan kurtarıldı, zanlı gözaltında

Kayseri'de torbacı operasyonunda 7 kişi tutuklandı

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti

Selendi'de oyun havalarıyla şenlenen tütün ve cirit festivali