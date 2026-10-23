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Avrupa sahnesinde istikrar: Beşiktaş 9 maçta 7 galibiyet aldı

Beşiktaş, bu sezon Avrupa kupalarında oynadığı 9 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle istikrarını gösterdi.

GİRİŞ: 23 Ekim 2026 - 00:44

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Avrupa sahnesinde istikrar: Beşiktaş 9 maçta 7 galibiyet aldı

Beşiktaş Avrupa'da güçlü bir dönem geçiriyor

Beşiktaş, bu sezon Avrupa kupalarında oynadığı 9 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Vincenzo Italiano yönetimindeki siyah-beyazlı ekip, eleme turları ve grup maçlarında genel olarak üstün bir performans sergiledi.

maç sonuçları:

UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında sahasında Crystal Palace ile 2-2 berabere kalan Kartal, Avrupa'daki ilk beraberliğini bu maçta yaşadı. Italiano yönetiminde Midtjylland'ı 1-0 ve 2-0'lık skorlarla geçen Beşiktaş, Hradec Kralove'u her iki maçta da 1-0 ile mağlup etti. Play-off turunda Kaunos Zalgiris ile eşleşen takım, ilk mücadelesini 3-0 kazanırken rövanşta deplasmanda 1-0 yenildi. Grup aşamasının açılışında Marsilya'yı 4-1 mağlup eden siyah-beyazlılar, TSG Hoffenheim karşısında da deplasmanda 3-2 galip geldi.

gol üretimi ve savunma:

Bu karşılaşmalarda Beşiktaş, rakip ağları 17 kez havalandırırken, kalesinde 6 gol gördü. Hücumda yakalanan yüksek verimle beraber savunmada da genel olarak sağlam bir görünüm söz konusu oldu.

Tek mağlubiyetini Kaunos Zalgiris ile oynanan rövanşta deplasmanda 1-0 yenilerek alan ekip, diğer tüm eleme ve grup maçlarında üstünlüğünü koruyabildi.

Genel tablo, Beşiktaş'ın bu sezon Avrupa arenasında istikrarlı bir çizgi izlediğini ve turnuvadaki iddiasını sürdürdüğünü gösteriyor.

BU SEZON AVRUPA’DA 9 MAÇTA 7 GALİBİYET, 1 BERABERLİK VE 1 MAĞLUBİYET

BU SEZON AVRUPA’DA 9 MAÇTA 7 GALİBİYET, 1 BERABERLİK VE 1 MAĞLUBİYET

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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