Avrupa sahnesinde istikrar: Beşiktaş 9 maçta 7 galibiyet aldı

Beşiktaş Avrupa'da güçlü bir dönem geçiriyor

Beşiktaş, bu sezon Avrupa kupalarında oynadığı 9 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Vincenzo Italiano yönetimindeki siyah-beyazlı ekip, eleme turları ve grup maçlarında genel olarak üstün bir performans sergiledi.

maç sonuçları:

UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında sahasında Crystal Palace ile 2-2 berabere kalan Kartal, Avrupa'daki ilk beraberliğini bu maçta yaşadı. Italiano yönetiminde Midtjylland'ı 1-0 ve 2-0'lık skorlarla geçen Beşiktaş, Hradec Kralove'u her iki maçta da 1-0 ile mağlup etti. Play-off turunda Kaunos Zalgiris ile eşleşen takım, ilk mücadelesini 3-0 kazanırken rövanşta deplasmanda 1-0 yenildi. Grup aşamasının açılışında Marsilya'yı 4-1 mağlup eden siyah-beyazlılar, TSG Hoffenheim karşısında da deplasmanda 3-2 galip geldi.

gol üretimi ve savunma:

Bu karşılaşmalarda Beşiktaş, rakip ağları 17 kez havalandırırken, kalesinde 6 gol gördü. Hücumda yakalanan yüksek verimle beraber savunmada da genel olarak sağlam bir görünüm söz konusu oldu.

Tek mağlubiyetini Kaunos Zalgiris ile oynanan rövanşta deplasmanda 1-0 yenilerek alan ekip, diğer tüm eleme ve grup maçlarında üstünlüğünü koruyabildi.

Genel tablo, Beşiktaş'ın bu sezon Avrupa arenasında istikrarlı bir çizgi izlediğini ve turnuvadaki iddiasını sürdürdüğünü gösteriyor.

BU SEZON AVRUPA’DA 9 MAÇTA 7 GALİBİYET, 1 BERABERLİK VE 1 MAĞLUBİYET