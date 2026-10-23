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Dwight McNeil: Beşiktaş'ta atmosfer ve reaksiyon takımın gücünü gösterdi

Crystal Palace'lı Dwight McNeil, Beşiktaş ile 2-2 biten maçta sergilenen reaksiyon, tribün atmosferi ve Avrupa Ligi'ndeki hedefleri hakkında konuştu.

GİRİŞ: 23 Ekim 2026 - 01:17

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Dwight McNeil: Beşiktaş'ta atmosfer ve reaksiyon takımın gücünü gösterdi

maçın kısa özeti

UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında Beşiktaş ile Crystal Palace 2-2 berabere kaldı. Maç sonrasında konuk ekip oyuncusu Dwight McNeil basın mensuplarına takımın performansını değerlendirdi. 26 yaşındaki futbolcu, ilk yarıda iyi başladıklarını ancak devreye 1-0 geride girdiklerini, ikinci yarıda ise öne geçmeyi başardıklarını söyledi.

takımın reaksiyonu ve maçın dönüm noktaları:

McNeil, "Bizim için pazar günü yaşananlara kıyasla takımdan iyi bir performans geldi. Özellikle ilk yarıda iyi bir reaksiyon gösterdiğimizi düşünüyorum; gerçekten çok iyi başladık ama devre arasına 1 gol geride girmek bizim için biraz sarsıcıydı. Ancak ikinci yarıda verdiğimiz tepkiyle 2-1 öne geçtik, bunu hak ettiğimizi düşündük" ifadelerini kullandı. Oyuncu, maçın ilerleyen bölümünde rakibin fırsatları değerlendirdiğini ancak maçtan çıkarılacak olumlu yönler olduğunu da vurguladı.

avrupa hedefleri ve atmosfer değerlendirmesi:

Avrupa Ligi'nde sonuna kadar gitmek istediklerini belirten McNeil, "Kesinlikle, yapabilirsek sonuna kadar gitmeye çalışmak istiyoruz. Bu turnuvanın ve aynı zamanda Premier Lig’i idare etmeye çalışmanın zor olduğunu biliyoruz, bu yüzden bu sezon çok fazla maç var, ancak elimizden geldiğince idare etmeye çalışıyoruz ve dediğim gibi olabildiğince ileri gitmek istiyoruz" dedi. Ayrıca Beşiktaş tribünleri hakkında konuşan McNeil, "Şahsen oynadığım en iyi atmosferlerden biriydi muhtemelen" diyerek stadyumun etkisinden söz etti.

Maç boyunca oyunun başa baş geçtiğini belirten McNeil, takımın kadrosuna dair görüşünü de şöyle özetledi: "Birçok iyi oyuncuları olduğunu biliyorduk, bunlardan birkaçı Premier Lig’de oynadı, bu yüzden iyi bir ekip olacaklarını biliyorduk". Bu cümle, İngiliz oyuncunun karşılaşmaya yaklaşımını ve rakibi ciddiye alışını özetliyor.

Crystal Palace forması giyen İngiliz oyuncu Dwight McNeil, Beşiktaş karşısında 2-2 berabere biten...

Crystal Palace forması giyen İngiliz oyuncu Dwight McNeil, Beşiktaş karşısında 2-2 berabere biten maçta iyi bir reaksiyon gösterdiklerini belirterek, "Birçok iyi oyuncuları olduğunu biliyorduk, bunlardan birkaçı Premier Lig'de oynadı, bu yüzden iyi bir ekip olacaklarını biliyorduk" dedi.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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