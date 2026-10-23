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Wilfred Ndidi'nin devre sonu golü Beşiktaş'ın moralini tazeledi

Wilfred Ndidi, UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında Crystal Palace karşısında 45+2'de kaydettiği golle bu sezonki ilk sayısını Beşiktaş için yazdı.

GİRİŞ: 23 Ekim 2026 - 00:44

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Wilfred Ndidi'nin devre sonu golü Beşiktaş'ın moralini tazeledi

Maçın özeti:

UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında Beşiktaş sahasında Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmada siyah-beyazlı ekipte öne çıkan isimlerden biri olan Wilfred Ndidi, müsabakanın ilk yarısında kaydettiği golle takımının moralini yükseltti.

Ndidi'nin gol anı:

Müsabakanın 45+2. dakikasında Salih Özcan'ın uzun pasını iyi kontrol eden 29 yaşındaki Nijeryalı orta saha, ceza sahası içi sol çaprazdan düzgün bir vuruşla topu uzak köşeden ağlara gönderdi. Bu vuruş, Ndidi'nin bu sezonki ilk golü olarak kayda geçti.

performans ve maç bilgileri:

Wilfred Ndidi maça 11'de kaptan olarak başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Bu sezon toplamda Süper Lig'de 7, Avrupa kupalarında 5 olmak üzere 12 resmi mücadelede görev aldı. Beşiktaş'ın sahasında oynadığı bu karşılaşma, takımın Avrupa arenasındaki puan tablosuna katkı sundu ancak maçın sonucu 2-2'lik beraberlikle noktalandı.

WİLFRED NDİDİ, İLK GOLÜNÜ ATTI

WİLFRED NDİDİ, İLK GOLÜNÜ ATTI

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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