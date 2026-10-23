Yemen cephelerinde yoğun hava saldırıları: ordu 512 Husi milis etkisiz hale getirdi

ordu açıklaması:

Yemen ordusu, son 24 saat içinde Husilere yönelik 780 hassas saldırı gerçekleştirildiğini ilan etti. Yapılan açıklamada bu operasyonların 'Yemen Şafağı Operasyonu' kapsamında yürütüldüğü; kuzey cephesi, el-Cevf, batı Marib, el-Beyda ile güney ve batı cephelerinin hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada, saldırıların Husilerin komutanlarını, toplanma alanlarını, takviye birliklerini, ağır silah mevzilerini, askeri üs ve araçlarını, personel taşıyıcılarını ve ikmal hatlarını hedef aldığı vurgulandı.

sahadaki etki ve iddialar:

Ordu, operasyonlar sonucunda yaklaşık 512 Husi milisin etkisiz hale getirildiğini ve Husilere ait 330'dan fazla askeri aracın imha edildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada bu saldırıların Husilerin lojistik destek kabiliyetine "büyük darbe" vurduğu ve sahadaki inisiyatifin güçlendiği ifade edildi.

Bildiride ayrıca uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine bağlı silahlı kuvvetlerin Husilere karşı mücadelesini sürdüreceği; tüm adımların uluslararası insancıl hukuka uygun olarak, sivillerin korunmasına yönelik tedbirler alınarak atılacağı kaydedildi.

koalisyonun bildirimi:

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki ise sosyal medya üzerinden, Husilerin Suudi Arabistan'ın Necran kentine doğru bir balistik füze attığını ve söz konusu füzenin engellenip imha edildiğini duyurdu.

Yemen'deki çatışmalar, İran destekli Husiler ile uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetini destekleyen Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon arasındaki mücadeleyi içeriyor. Tarafların yaptığı bu tür açıklamalar, sahadaki duruma ilişkin karşılıklı iddiaları gözler önüne seriyor.

Yemen ordusu, son 24 saat içinde Husileri hedef alan 780 hassas saldırı gerçekleştirildiğini duyurarak, "Operasyonlar sonucunda yaklaşık 512 Husi milis etkisiz hale getirilmiş, Husilere ait 330'dan fazla askeri araç imha edilmiştir" açıklamasında bulundu.