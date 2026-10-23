Dolar 49,6761 +0,11%
Euro 55,7888 -0,03%
Bist 11.220,37 -3,08%
Altın Gram 6.461,80 -0,36%
EUR/USD 1,1225 -0,09%
Brent Petrol 112,98 -0,17%
--°

Yemen cephelerinde yoğun hava saldırıları: ordu 512 Husi milis etkisiz hale getirdi

Yemen ordusu, son 24 saatte 780 hassas saldırı düzenlendiğini; yaklaşık 512 Husi milisin etkisiz, 330'dan fazla askeri aracın imha edildiğini bildirdi.

GİRİŞ: 23 Ekim 2026 - 01:07

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Yemen cephelerinde yoğun hava saldırıları: ordu 512 Husi milis etkisiz hale getirdi

ordu açıklaması:

Yemen ordusu, son 24 saat içinde Husilere yönelik 780 hassas saldırı gerçekleştirildiğini ilan etti. Yapılan açıklamada bu operasyonların 'Yemen Şafağı Operasyonu' kapsamında yürütüldüğü; kuzey cephesi, el-Cevf, batı Marib, el-Beyda ile güney ve batı cephelerinin hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada, saldırıların Husilerin komutanlarını, toplanma alanlarını, takviye birliklerini, ağır silah mevzilerini, askeri üs ve araçlarını, personel taşıyıcılarını ve ikmal hatlarını hedef aldığı vurgulandı.

sahadaki etki ve iddialar:

Ordu, operasyonlar sonucunda yaklaşık 512 Husi milisin etkisiz hale getirildiğini ve Husilere ait 330'dan fazla askeri aracın imha edildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada bu saldırıların Husilerin lojistik destek kabiliyetine "büyük darbe" vurduğu ve sahadaki inisiyatifin güçlendiği ifade edildi.

Bildiride ayrıca uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine bağlı silahlı kuvvetlerin Husilere karşı mücadelesini sürdüreceği; tüm adımların uluslararası insancıl hukuka uygun olarak, sivillerin korunmasına yönelik tedbirler alınarak atılacağı kaydedildi.

koalisyonun bildirimi:

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki ise sosyal medya üzerinden, Husilerin Suudi Arabistan'ın Necran kentine doğru bir balistik füze attığını ve söz konusu füzenin engellenip imha edildiğini duyurdu.

Yemen'deki çatışmalar, İran destekli Husiler ile uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetini destekleyen Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon arasındaki mücadeleyi içeriyor. Tarafların yaptığı bu tür açıklamalar, sahadaki duruma ilişkin karşılıklı iddiaları gözler önüne seriyor.

Yemen ordusu, son 24 saat içinde Husileri hedef alan 780 hassas saldırı gerçekleştirildiğini...

Yemen ordusu, son 24 saat içinde Husileri hedef alan 780 hassas saldırı gerçekleştirildiğini duyurarak, "Operasyonlar sonucunda yaklaşık 512 Husi milis etkisiz hale getirilmiş, Husilere ait 330'dan fazla askeri araç imha edilmiştir" açıklamasında bulundu.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bursa'dan samimi jest: bakan Kacır'a Bursaspor atkısı
images

Van sağlık altyapısına 91 hekim takviyesi yapıldı
images

Vezirköprü'de 46 yıllık hekim için duygusal veda gecesi
images

Esnaf buluşmasında Tugay'dan vaat: su ucuzlayacak, ulaşım ücretleri sabit kalaca...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Italiano: namağlup Avrupa serüveninde zorlu gruptan alınan değerli puan

Dwight McNeil: Beşiktaş'ta atmosfer ve reaksiyon takımın gücünü gösterdi

Saha kontrolü stratejimizdi: Pierre Sage Beşiktaş'ı oynatmamaya çalıştık

Wilfred Ndidi'nin devre sonu golü Beşiktaş'ın moralini tazeledi

TREND HABERLER

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Kazım Karabekir'de ilk Süper Lig randevusu: Erzurumspor FK ile Eyüpspor karşılaşıyor

Antalya'da ATSO seçimlerinde mavi liste öne geçti, iki grup kuraya kaldı

Mardin’de sinema hareketi: Telkari ödülleri beş gün sürecek

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi