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Saha kontrolü stratejimizdi: Pierre Sage Beşiktaş'ı oynatmamaya çalıştık

Pierre Sage, UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldıkları maçta oyunu kontrol ettiklerini ve rakibi oynatmamaya çalıştıklarını söyledi.

GİRİŞ: 23 Ekim 2026 - 01:04

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Saha kontrolü stratejimizdi: Pierre Sage Beşiktaş'ı oynatmamaya çalıştık

Saha kontrolü stratejimizdi: Pierre Sage Beşiktaş'ı oynatmamaya çalıştık

Crystal Palace, UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Pierre Sage, karşılaşmayı ve takımının yaklaşımını değerlendirdi.

Maç değerlendirmesi:

Sage, maç boyunca takımının oyunu daha fazla kontrol ettiğini vurguladı ve 'Verdiğimiz şansları değerlendiren, oyunun her anında yer alan bir Beşiktaş vardı' diyerek rakibin tehlikesine dikkat çekti. Teknik adam, maçın genelinde Beşiktaş'tan daha fazla kontrol ettik ifadesini kullandı ancak ekledi: 'Beşiktaş iyi bir takım. Beşiktaş gibi iyi takımların da çok fazla skor üretmesine ihtiyaç yoktur.'

Plan, rotasyon ve değişiklikler:

Maç öncesi aldıkları kararları uyguladıklarını belirten Sage, 'Planlarımıza sadık kaldığımızı düşünüyorum. Beraber oynadığımızda aynı konsantrasyona ve aidiyete sahip olduğumuzda istediğimizi yapabiliyoruz' dedi. Teknik direktör, oyuncu değişikliklerinin galibiyet amacıyla yapıldığını ve kırmızı kart sonrası planlarında elbette değişiklikler olduğunu açıkladı.

Performans ve beklentiler:

Sage, beraberliğin ekip için yeterli olmadığını ifade ederek 'Ben kazanmak için yeterli performansı gösterdiğimizi düşünüyorum. Fakat Beşiktaş da bu performansı gösterdi. Biz oynatmamaya çalıştık, amacımız buydu' diye konuştu. Maçın 2-2 bitmesiyle birlikte uyguladıkları stratejinin niyetlerini yansıttığını ancak istenen sonuca ulaşamadıklarını kabul etti.

Crystal Palace Teknik Direktörü Pierre Sage, maçın genelinde oyunu Beşiktaş’tan daha fazla kontrol...

Crystal Palace Teknik Direktörü Pierre Sage, maçın genelinde oyunu Beşiktaş’tan daha fazla kontrol ettiklerini ve rakibi oynatmamaya çalıştıklarını söyledi.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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