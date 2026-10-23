Kartal dolmabahçe'de yenilmezlik serisini sürdürüyor

maç sonucu ve serinin önemi:

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında sahasında Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldı. Bu skorla siyah-beyazlılar, bu sezon iç sahada oynadığı 9 maçtan da mağlubiyet çıkarmamış oldu.

iç saha performansı ve önceki rakipler:

Süper Lig'de Eyüpspor, Çorum FK, Erzurumspor FK ve Kocaelispor karşısında galip gelen Kartal, Avrupa'da ise Midtjylland, Hradec Kralove, Kaunos Zalgiris ve Marsilya galibiyetleriyle bu istikrarı pekiştirdi; Crystal Palace maçı berabere sonuçlandı.

Bir sonraki iç saha sınavında ligde Başakşehir ile karşılaşacak olan Beşiktaş, evindeki yenilmezlik serisini sürdürmeyi hedefliyor; bu tablo siyah-beyazlıların ev sahibi avantajını ortaya koyuyor.

KARTAL'IN DOLMABAHÇE'DE BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR