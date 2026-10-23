Dolar 49,6761 +0,11%
Euro 55,7891 -0,03%
Bist 11.220,37 -3,08%
Altın Gram 6.460,52 -0,38%
EUR/USD 1,1225 -0,09%
Brent Petrol 112,98 -0,17%
--°

Kartal dolmabahçe'de yenilmezlik serisini sürdürüyor

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Crystal Palace ile 2-2 berabere kalarak bu sezon iç sahada oynadığı dokuz maçta da yenilmeden ayrıldı; seri iç saha hakimiyetini gösteriyor.

GİRİŞ: 23 Ekim 2026 - 00:42

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Kartal dolmabahçe'de yenilmezlik serisini sürdürüyor

maç sonucu ve serinin önemi:

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında sahasında Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldı. Bu skorla siyah-beyazlılar, bu sezon iç sahada oynadığı 9 maçtan da mağlubiyet çıkarmamış oldu.

iç saha performansı ve önceki rakipler:

Süper Lig'de Eyüpspor, Çorum FK, Erzurumspor FK ve Kocaelispor karşısında galip gelen Kartal, Avrupa'da ise Midtjylland, Hradec Kralove, Kaunos Zalgiris ve Marsilya galibiyetleriyle bu istikrarı pekiştirdi; Crystal Palace maçı berabere sonuçlandı.

Bir sonraki iç saha sınavında ligde Başakşehir ile karşılaşacak olan Beşiktaş, evindeki yenilmezlik serisini sürdürmeyi hedefliyor; bu tablo siyah-beyazlıların ev sahibi avantajını ortaya koyuyor.

KARTAL&#039;IN DOLMABAHÇE&#039;DE BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

KARTAL'IN DOLMABAHÇE'DE BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Italiano: namağlup Avrupa serüveninde zorlu gruptan alınan değerli puan
images

Dwight McNeil: Beşiktaş'ta atmosfer ve reaksiyon takımın gücünü gösterdi
images

Saha kontrolü stratejimizdi: Pierre Sage Beşiktaş'ı oynatmamaya çalıştık
images

Wilfred Ndidi'nin devre sonu golü Beşiktaş'ın moralini tazeledi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Italiano: namağlup Avrupa serüveninde zorlu gruptan alınan değerli puan

Dwight McNeil: Beşiktaş'ta atmosfer ve reaksiyon takımın gücünü gösterdi

Yemen cephelerinde yoğun hava saldırıları: ordu 512 Husi milis etkisiz hale getirdi

Saha kontrolü stratejimizdi: Pierre Sage Beşiktaş'ı oynatmamaya çalıştık

TREND HABERLER

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Kazım Karabekir'de ilk Süper Lig randevusu: Erzurumspor FK ile Eyüpspor karşılaşıyor

Antalya'da ATSO seçimlerinde mavi liste öne geçti, iki grup kuraya kaldı

Mardin’de sinema hareketi: Telkari ödülleri beş gün sürecek

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi