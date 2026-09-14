Sivasspor, Keçiörengücü sınavına taktik ağırlıklı hazırlanıyor

Sivasspor hazırlıkları sahada yoğunlaştı

Sivasspor, Trendyol 1. Lig 2026-2027 sezonunun 8. haftasında deplasmanda Keçiörengücü ile oynayacağı karşılaşma öncesi idmanlarına başladı. Çalışmalar, yardımcı antrenör Ziya Erdal liderliğinde yürütüldü.

Antrenmanın içeriği:

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda takım kısa pas ve top kontrolü üzerinde durdu. Devamında gerçekleştirilen pas çalışmaları ve taktik organizasyonlar, oyuncuların saha içi yerleşimleri ve pas temposunu artırmaya yönelik olarak planlandı.

Maç bilgileri ve hazırlığın hedefleri:

Trendyol 1. Lig 8. hafta karşılaşması 19 Eylül 2026 Cumartesi saat 17.00'de Aktepe Stadı'nda oynanacak. Bu antrenmanların amacı, maçtaki taktik düzeni sahada yerleştirmek ve deplasman koşullarına uygun bir oyun ritmi yakalamak olarak öne çıkıyor. Teknik ekip, pas organizasyonu ve takım savunmasını ön planda tutarak maça odaklanıyor.

SİVASSPOR, TRENDYOL 1. LİG 2026-2027 SEZONUNUN 8. HAFTASINDA DEPLASMANDA KEÇİÖRENGÜCÜ İLE OYNAYACAĞI KARŞILAŞMANIN HAZIRLIKLARINA BAŞLADI.