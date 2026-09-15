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Çanakkale'de kavgada seken kurşunla bir kişi yaralandı

Çanakkale Namık Kemal Mahallesi'nde kavgada, iddiaya göre ateşlenen silahtan seken kurşun S.T.'nin kasığına isabet etti; yaralı hastaneye götürüldü.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 11:59

GÜNCELLEME: 15 Eylül 2026 - 12:04

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Çanakkale'de kavgada seken kurşunla bir kişi yaralandı

Çanakkale'de kavgada seken kurşunla bir kişi yaralandı

Olay, saat 09.15 sıralarında Namık Kemal Mahallesi Arap İbrahim Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde bilinmeyen nedenle iki kişi arasında tartışma çıktı.

İddiaya göre çıkan kavgada E.B. tarafından ateşlendiği ileri sürülen silahtan çıkan kurşun sekerek olay yerinde bulunan S.T.'ye isabet etti.

S.T., kasığından yaralandı; çevredekiler tarafından otomobille hastaneye götürüldü.

olayın seyri:

Görgü tanıklarının ifadelerine göre tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve çıkan arbede sırasında silah sesi duyuldu. Olayın nasıl başladığına ilişkin ayrıntılar henüz netleşmedi, soruşturma sürüyor.

polis çalışması:

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri delil toplama ve görgü tanıklarıyla görüşme çalışmalarına başladı. Kaçan şüphelinin yakalanması için ekiplerce arama çalışması başlatıldı ve soruşturma devam ediyor.

ÇANAKKALE’DE İKİ KİŞİ ARASINDA ÇIKAN KAVGADA İDDİAYA GÖRE SİLAHTAN SEKEN KURŞUNLA BİR KİŞİ...

ÇANAKKALE’DE İKİ KİŞİ ARASINDA ÇIKAN KAVGADA İDDİAYA GÖRE SİLAHTAN SEKEN KURŞUNLA BİR KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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