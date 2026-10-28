Avrupa’da kayserili iş insanlarından 29 ekim mesajı: cumhuriyet milletin onuru, Türkiye’nin ebedi imzasıdır

Ali Hızar'ın 29 Ekim mesajı

Avrupa Kayserili İşverenler Birliği (AKİB) Genel Başkanı ve Kayserililer Federasyonu Avrupa Başkanı Ali Hızar, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 103. yıl dönümünde yayımladığı mesajda Cumhuriyetin anlamına ve vatandaşların ortak sorumluluğuna dikkat çekti. Hızar, mesajında “Cumhuriyet, bu milletin onuru, Türkiye’nin ebedi imzasıdır” ifadelerine yer verdi ve 29 Ekim 1923’ü sadece bir yönetim biçiminin ilanı değil, milletin kendi kaderine sahip çıktığı bir dönüm noktası olarak tanımladı.

cumhuriyetin taşıdığı değer ve sorumluluk:

Hızar, Cumhuriyetin geçmişin bir mirası olmanın ötesinde, gelecek nesillere taşınması gereken kutsal bir sorumluluk olduğunu belirtti. Mesajında, Millî Mücadele ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde yürütülen mücadelenin milletin sarsılmaz inancını, bağımsızlık iradesini ve özgür yaşama kararlılığını simgelediğini vurguladı. Hızar, Cumhuriyetin en zor şartlarda dahi umudunu kaybetmeyen milletin ortak eseri olduğunu ifade etti ve bu mirası yaşatmanın sadece sözle değil, çalışarak, üreterek ve birlik içinde hareket ederek mümkün olacağını söyledi.

Mesajın bir bölümünde Hızar şu değerlendirmeyi paylaştı: “Türkiye Cumhuriyeti’nin 103. kuruluş yıl dönümünü büyük bir gurur, tarifsiz bir heyecan ve gönülden gelen bir sevgiyle kutluyoruz. 29 Ekim, bir milletin esareti asla kabul etmeyeceğini, bağımsızlığından vazgeçmeyeceğini ve geleceğini kendi iradesiyle belirleyeceğini bütün dünyaya ilan ettiği tarihî bir gündür.”

avrupa’daki bağlar ve ekonomik katkı çağrısı:

Hızar, Avrupa’da yaşayan Türklerin ve Kayserililerin vatanla bağlarının önemine de vurgu yaptı. Yurt dışında yaşamanın vatana sevgi ve sorumluluk bilincini azaltmadığını, aksine bu bağları güçlendirdiğini söyledi. Avrupa’daki vatandaşların elde ettikleri tecrübe, bilgi ve ticari güç sayesinde Türkiye’ye katkı sunma iradesini ön plana çıkardı.

AKİB Genel Başkanı, Avrupa ile Türkiye arasında ekonomik, ticari, kültürel ve sosyal köprüler kurulmasının, yeni yatırımların ve istihdamın önünü açacağının altını çizdi. Hızar, güçlü bir Türkiye için sağlam üretim altyapısı, nitelikli gençler ve toplumsal güven gerektiğini belirterek Avrupa’daki iş dünyasının bu hedefe katkı sağlayacağını ifade etti.

birlik, anma ve gelecek vizyonu:

Mesajında millî birlik ve beraberliğin önemini vurgulayan Hızar, farklılıkların ortak değerler etrafında birleştiği bir toplumun zorlukların üstesinden geleceğini söyledi. “Bizleri bir arada tutan en güçlü bağ; vatan sevgimiz, bayrağımıza duyduğumuz saygı, ortak tarihimiz ve Cumhuriyetimizin temel değerleridir” değerlendirmesini yaptı ve çocuklara bırakılacak en değerli mirasın özgür, güçlü ve üretken bir Türkiye olduğunu vurguladı.

Konuşmasını, Cumhuriyetin kuruluşunda emeği geçenlere minnettarlıkla tamamlayan Hızar, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Millî Mücadele kahramanlarını, şehitleri ve gazileri rahmet ve şükranla andı. Mesajının sonunda, “Rengini şehitlerimizin kanından alan al bayrağımızın gölgesinde; birliğimizin daim, kardeşliğimizin güçlü, Cumhuriyetimizin ilelebet payidar olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.

AKİB ve Kayserililer Federasyonu Avrupa çatısı altındaki toplulukların, 29 Ekim vesilesiyle hem bulundukları ülkelerde hem de anavatan Türkiye’de katkı ve dayanışmayı sürdürme taahhüdünü yineler nitelikte olan bu açıklama, Cumhuriyetin değerlerini koruma ve güçlendirme çağrısı niteliği taşıyor.

AVRUPA KAYSERİLİ İŞVERENLER BİRLİĞİ (AKİB) GENEL BAŞKANI VE KAYSERİLİLER FEDERASYONU AVRUPA BAŞKANI ALİ HIZAR, TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN KURULUŞUNUN 103. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA YAYIMLADIĞI MESAJDA, "CUMHURİYET, BU MİLLETİN ONURU, TÜRKİYE'NİN EBEDİ İMZASIDIR" DEDİ.