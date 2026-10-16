Avrupa'da milyonluk dolandırıcının sahte kimlikle estetik planı çöktü: 8 şüpheli adliyede

Olayın özeti:

Alman vatandaşı Michell Hasan A. (32), Türkiye'de sahte kimlikle estetik operasyonu yaptırmak istedi. Hastaneye başvuru sırasında gelen ihbar üzerine harekete geçen ekipler, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan ilk incelemede zanlının telefonunda çok sayıda silah görseli tespit edildi.

Yakalanma ve gözaltılar:

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Michell Hasan A. ve yakın çevresine yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında Maltepe'de kaldıkları tespit edilen adreslere baskın yapıldı ve toplam 8 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Operasyonda ele geçirilenler:

Adreslerde ve yapılan aramalarda, dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda cep telefonu ile birlikte, 6 adet tabanca, 1 adet uzun namlulu otomatik silah ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Polis ayrıca şüphelilerin telefonlarındaki silah görselleri ve iletişim kayıtları üzerinde incelemeyi sürdürüyor.

Soruşturmanın yönü ve iddialar:

Yapılan soruşturmada, Michell Hasan A.'nın Almanya'da kırmızı bültenle arandığı belirlendi. İddialara göre şüpheli, Almanya'da yaşlı kişileri korkutarak dolandırma yöntemiyle çok sayıda olayın faili oldu ve bu faaliyetlerden yaklaşık 4 milyon dolar vurgun yaptığı öne sürüldü. Uzun süreli hapis cezasıyla karşılaşmamak amacıyla Türkiye'ye geldiği ve burada sahte kimlikle ameliyat olup yaşamını sürdürmeyi planladığı tespit edildi.

İncelemeler sırasında ayrıca şüphelilerin Maltepe'de birden fazla ev kiralayarak Almanya kaynaklı dolandırıcılık faaliyetlerini Türkiye'den sürdürmek için çağrı merkezi kurmaya hazırlandıkları belirlendi. Adreslerde ele geçirilen çok sayıda telefonun bu amaçla kullanılacağı değerlendiriliyor.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve haklarında soruşturma başlatılan şüpheliler, adli makamlara sevk edildi. Savcılık ve adli işlemler devam ediyor.

Sahte kimlikle estetik operasyonu olmak istedi kırmızı bültenle arandığı ortaya çıktı: 8 şüpheli adliyeye sevk edildi