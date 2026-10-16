Aydın'da 7 ilçeye kuvvetli sağanak uyarısı

Aydın'da kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü ile İzmir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, 17 Ekim Cumartesi sabah saatlerinden itibaren Aydın'da bazı ilçelerde yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirdi.

hangi ilçeler etkilenecek:

Uyarıda, Bozdoğan, Buharkent, Çine, Karacasu, Kuyucak, Nazilli, Sultanhisar ve Yenipazar ilçelerinin 17 Ekim Cumartesi günü yağıştan etkileneceği belirtildi.

olası etkiler ve alınacak tedbirler:

Yetkililer, kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yerel yıldırım ve dolu riskinin bulunduğunu; ayrıca yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamaların meydana gelebileceğini vurguladı. Vatandaşlara, riskli bölgelerden uzak durmaları, araç kullanırken tedbirli olmaları ve gerekirse yüksek yerlerde beklememeleri önerildi.

Resmi kurumlar, anlık meteorolojik duyuruların takip edilmesini, su birikintileri ve taşkına açık alanlarda dikkatli olunmasını ve acil durumlarda yetkililere haber verilmesini istedi.

(ARŞİV FOTO) - AYDIN’IN BOZDOĞAN, BUHARKENT, ÇİNE, KARACASU, KUYUCAK, NAZİLLİ, SULTANHİSAR VE YENİPAZAR İLÇELERİNDE 17 EKİM CUMARTESİ GÜNÜ (YARIN) KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR.