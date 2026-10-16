Beta Enerji Romanya BESS projesine 250 MVA transformatör tedarik edecek

Beta Enerji’den Romanya’ya yüksek kapasiteli trafo tedariki

Türkiye merkezli Beta Enerji, Avrupa pazarındaki konumunu güçlendirecek stratejik bir sözleşme imzaladı. Şirketin Almanya merkezli iştiraki Beta Enerji Europe GmbH, Romanya’da kurulacak Batarya Enerji Depolama Sistemi (BESS) projesi için 250 MVA 115/33/33 kV gücündeki transformatörün tedariki, nakliyesi, montajı, devreye alınması ve test süreçlerini kapsayan bir anlaşma yaptı. Sözleşmenin bedeli 1,88 milyon Euro olarak açıklandı.

Anlaşmanın kapsamı ve üretim detayı:

Bu trafo, Beta Enerji ve Teknoloji Kampüsü’nde bu kapasitede ilk kez üretilecek olmasıyla şirket için ayrı bir önem taşıyor. Yeni tesiste 1000 kV’ya kadar güç transformatörü üretim kapasitesine sahip olunduğu belirtiliyor ve 250 MVA’lık üretim, firmanın yüksek güç segmentindeki yetkinliklerini somut projelere dönüştürme anlamında bir kilometre taşı olarak değerlendiriliyor. Anlaşma yalnızca ekipman tedarikini değil, aynı zamanda saha hizmetleri ve devreye alma süreçlerini de içeriyor.

Küresel enerji dönüşümünde stratejik rol:

Beta Enerji Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Yusuf Cenk Dağsuyu, enerji üretiminin yanı sıra enerjinin depolanması, iletilmesi ve yönetilmesinin öneminin arttığı bir dönemde olduklarını vurguladı. Dağsuyu, yenilenebilir enerjinin yaygınlaşmasının elektrik şebekelerinde daha yüksek esneklik ve güvenilirlik gerektirdiğini belirterek batarya enerji depolama sistemlerinin (BESS) enerji arz güvenliği ve yenilenebilir entegrasyonu açısından stratejik öneme sahip olduğunu ifade etti.

Wood Mackenzie öngörülerine atıfla küresel enerji depolama kapasitesinin 2035 yılına kadar yedi katından fazla artarak 7 TWh seviyesini aşmasının beklendiğine dikkat çekildi. Ayrıca COP31 kapsamında elektriğin küresel nihai enerji tüketimindeki payının 2035 yılına kadar %35 seviyesine çıkarılması hedefinin enerji altyapısı yatırımlarını hızlandıracağına işaret edildi. Türkiye’nin 2035 hedefinde rüzgâr ve güneş enerjisinde 120 GW kurulu güce ulaşma hedefi de bu bütüncül dönüşümün parçası olarak ele alındı.

Dağsuyu, Beta Enerji ve Teknoloji Kampüsü’nün sunduğu üretim kapasitesi ve mühendislik gücü sayesinde uluslararası pazarlarda daha etkin rol üstlenmeyi, yüksek güç ihtiyaçlarına sahip projelerde yer almayı ve özellikle Avrupa pazarındaki paylarını artırmayı hedeflediklerini belirtti. Enerji depolama, yenilenebilir enerji ve elektrifikasyon yatırımlarının hız kazandığı bu dönemde Türk mühendisliğinin küresel enerji dönüşümünde daha fazla söz sahibi olmasına katkı sağlamaya devam edeceklerini ekledi.

Sonuç olarak, Romanya’daki BESS projesi için imzalanan 1,88 milyon Euro tutarındaki sözleşme, Beta Enerji’nin yeni kampüsünde yüksek güç segmentine yönelik üretime başlaması ve Avrupa pazarındaki büyüme stratejisi açısından sembolik ve stratejik bir adım niteliği taşıyor.

AVRUPA’NIN EN BÜYÜK ENERJİ VE TEKNOLOJİ KAMPÜSLERİNDEN BİRİNİ HAYATA GEÇİREN BETA ENERJİ, ROMANYA'DAKİ BATARYA ENERJİ DEPOLAMA SİSTEMİ (BESS) PROJESİ İÇİN ANLAŞMAYA İMZA ATTI