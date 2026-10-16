Yeni dönemde öncelik Sinop'ta 'sıfır suç' hedefi

Atama ve ziyaretler:

Recep Tecimer, Resmî Gazetede yayımlanan atama kararıyla Mardin İl Emniyet Müdürlüğünden Sinop İl Emniyet Müdürlüğüne atanan isim oldu. Yeni görevi nedeniyle kentte görev yapan gazeteciler tarafından gerçekleştirilen hayırlı olsun ziyaretinde, yerel basın faaliyetleri hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu ve Tecimer'e başarı dilekleri iletildi.

Sinop'un mevcut durumu:

Tecimer, Sinop'un sakin ve güzel bir şehir olduğunu vurguladı ve kentteki suç oranlarının, daha önce görev yaptığı illere göre daha düşük olduğunu belirtti. Bu tespit, kentte mevcut huzurun korunmasının öncelikli olduğunu gösterirken, aynı zamanda sürekli ve dikkatli bir çalışma gerektirdiğini de işaret ediyor.

Hedef ve çalışma yaklaşımı:

"Sıfır suç" ifadesi Tecimer'in hedefini özetliyor; emniyet teşkilatının bu hedef doğrultusunda önleyici tedbirler, istihbarata dayalı uygulamalar ve yerel paydaşlarla iş birliği yoluyla çalışmalarını sürdüreceği belirtildi. Tecimer ziyaret sırasında gösterilen ilgiden memnuniyet duyduğunu ifade ederek gazetecilere teşekkür etti ve iletişim kanallarının açık tutulmasının altını çizdi.

Yeni dönemde, yerel dinamiklerin ve halkın beklentilerinin dikkate alınması, suçla mücadelede sürdürülebilir sonuçlar için kilit unsur olarak değerlendirilecek. Emniyet kaynaklarının etkin kullanımı ve toplumla yakın temasın artırılması, Tecimer'in öncelikli stratejileri arasında yer alacak.

İL EMNİYET MÜDÜRÜ RECEP TECİMER