Taşköprü-Hanönü yolunda traktöre arkadan çarpma: otomobil sürücüsü yaralandı
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde Taşköprü-Hanönü karayolunda meydana gelen kazada, B.Y. idaresindeki 37 AEN 355 plakalı Toyota marka otomobil, önündeki traktöre arkadan çarptı.
kaza detayları:
Kaza sırasında traktörü F.Ç. kullanıyordu. Çarpışma sonucu otomobil sürücüsü yaralandı ve olay yerine intikal eden sağlık ekipleri kaza yerinde ilk müdahaleyi yaptı.
müdahale ve soruşturma:
Yaralı sürücü, yapılan ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili ekipler tarafından inceleme başlatıldı.
KASTAMONU'NUN TAŞKÖPRÜ İLÇESİNDE TRAKTÖRE ARKADAN ÇARPAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.
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