Dolar 49,4270 -0,08%
Euro 55,7180 +0,34%
Bist 11.764,27 -2,54%
Altın Gram 6.654,73 +0,42%
EUR/USD 1,1247 +0,24%
Brent Petrol 105,85 -0,07%
--°

Taşköprü-Hanönü yolunda traktöre arkadan çarpma: otomobil sürücüsü yaralandı

Taşköprü-Hanönü karayolunda traktöre arkadan çarpan otomobil sürücüsü yaralandı ilk müdahale sonrası Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 14:44

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Taşköprü-Hanönü yolunda traktöre arkadan çarpma: otomobil sürücüsü yaralandı

Taşköprü-Hanönü yolunda traktöre arkadan çarpma: otomobil sürücüsü yaralandı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde Taşköprü-Hanönü karayolunda meydana gelen kazada, B.Y. idaresindeki 37 AEN 355 plakalı Toyota marka otomobil, önündeki traktöre arkadan çarptı.

kaza detayları:

Kaza sırasında traktörü F.Ç. kullanıyordu. Çarpışma sonucu otomobil sürücüsü yaralandı ve olay yerine intikal eden sağlık ekipleri kaza yerinde ilk müdahaleyi yaptı.

müdahale ve soruşturma:

Yaralı sürücü, yapılan ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili ekipler tarafından inceleme başlatıldı.

KASTAMONU&#039;NUN TAŞKÖPRÜ İLÇESİNDE TRAKTÖRE ARKADAN ÇARPAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ...

KASTAMONU'NUN TAŞKÖPRÜ İLÇESİNDE TRAKTÖRE ARKADAN ÇARPAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Başakşehir'de kız öğrenci yurdu vurgusuyla reklam yapan kafe mühürlendi
images

Eyüpsultan’da otogar önünde alevlenen araç kameralara yansıdı
images

Midesinde 89 kapsül eroinle yakalandı: Bolu'da bir kişi tutuklandı
images

Erkmen beldesinde minibüs çarpıştı: çoğunluğu öğrenci 16 yaralı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Nazilli'de kültür hayatına yeni soluk: Ahmet Şensan kültür merkezi için yıkım başladı

Muş'ta pancar hasadında gece güvenliği için römorklara reflektör takıldı

Gazi Tahir Güney son yolculuğuna uğurlandı

Akçakoca limanında şiddetli yağış tekneyi batırdı, vinçle kurtarıldı

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Artvin'de köknar sakızı emekle toplanıyor; kilogramı 7.500-10.000 liraya kadar çıkıyor

Ankara merkezli dalga: 14 ildeki operasyonda 20 kişi tutuklandı

İstanbul toplantısında 136 eski siyasetçi AK Parti saflarına katıldı

Fenerbahçe Rize deplasmanında farklı kazandı