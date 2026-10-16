Taşköprü-Hanönü yolunda traktöre arkadan çarpma: otomobil sürücüsü yaralandı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde Taşköprü-Hanönü karayolunda meydana gelen kazada, B.Y. idaresindeki 37 AEN 355 plakalı Toyota marka otomobil, önündeki traktöre arkadan çarptı.

kaza detayları:

Kaza sırasında traktörü F.Ç. kullanıyordu. Çarpışma sonucu otomobil sürücüsü yaralandı ve olay yerine intikal eden sağlık ekipleri kaza yerinde ilk müdahaleyi yaptı.

müdahale ve soruşturma:

Yaralı sürücü, yapılan ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili ekipler tarafından inceleme başlatıldı.

KASTAMONU'NUN TAŞKÖPRÜ İLÇESİNDE TRAKTÖRE ARKADAN ÇARPAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.