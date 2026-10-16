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Toprak kayması cumalıkızık'ta derenin akışını değiştirdi, ekipler müdahale ediyor

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Cumalıkızık'ta Deliçay mevkiindeki toprak kayması derenin yönünü değiştirdi; BUSKİ, Demirköprü–Karapınar hattında müdahaleye başladı, AKOM süreci takip ediyor.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 14:43

GÜNCELLEME: 16 Ekim 2026 - 14:46

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Toprak kayması cumalıkızık'ta derenin akışını değiştirdi, ekipler müdahale ediyor

Olayın gelişimi:

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Cumalıkızık Mahallesi Deliçay mevkiinde meydana gelen toprak kayması sonucu derede akan suyun akış yönü değişti. Vatandaşlardan gelen ihbar üzerine bölgedeki gözlemler ve bildirimler yetkililerce takip edildi.

Değişen akış nedeniyle su, Demirköprü mevkiindeki park içerisinden Karapınar tarafına doğru yönlendi ve bu durum çevre güvenliği ile altyapı açısından risk oluşturdu.

BUSKİ müdahalesi ve saha çalışmaları:

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) ekipleri olay yerine intikal ederek derede akışın kontrol altına alınması için saha çalışmalarına başladı. Ekipler, akış yönündeki değişikliğin yol açabileceği olumsuzlukları en aza indirmek amacıyla çalışma yürütüyor.

Çalışmaların odaklandığı ana hedefler arasında suyun güvenli bir güzergâha yönlendirilmesi ve park ile çevresindeki altyapı ile can güvenliğinin korunması bulunuyor. Müdahale süreci devam ediyor ve ekipler durumu yakından izliyor.

Koordinasyon ve takip:

Olayla ilgili gelişmeler, Bursa Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından takip ediliyor. Yetkililer, hem saha ekiplerinin yönlendirilmesi hem de olası yeni risklerin değerlendirilmesi için koordinasyonu sürdürüyor.

Şu aşamada yetkililer, çalışmalar tamamlanana dek bölge halkını uyanık olmaya ve yetkililerin yönlendirmelerine uymaya çağırıyor.

BURSA’NIN YILDIRIM İLÇESİ CUMALIKIZIK MAHALLESİ DELİÇAY MEVKİİNDE MEYDANA GELEN TOPRAK KAYMASI...

BURSA’NIN YILDIRIM İLÇESİ CUMALIKIZIK MAHALLESİ DELİÇAY MEVKİİNDE MEYDANA GELEN TOPRAK KAYMASI SONUCU DEREDE AKAN SUYUN AKIŞ YÖNÜ DEĞİŞTİ. DEMİRKÖPRÜ MEVKİSİNDEKİ PARK İÇERİSİNDEN KARAPINAR TARAFINA YÖNELEN SUYA MÜDAHALE İÇİN BUSKİ EKİPLERİ ÇALIŞMA BAŞLATTI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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