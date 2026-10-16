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Suşehri'de bariyerleri aşan ticari araç takla attı: 3'ü ağır 5 yaralı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde bariyerleri aşıp şarampole uçan hafif ticari araçta 5 kişi yaralandı; 3'ünün hayati tehlikesi sürüyor.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 14:47

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Suşehri'de bariyerleri aşan ticari araç takla attı: 3'ü ağır 5 yaralı

Suşehri'de bariyerleri aşan ticari araç takla attı: 3'ü ağır 5 yaralı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde öğle saatlerinde meydana gelen kazada, O.Y. idaresindeki 58 ACB 838 plakalı hafif ticari araç kontrolden çıkarak Ekrem Erdem Bulvarı'nda bariyerleri aşıp şarampole uçtu. Araç takla atarak durdu.

Kaza ve yaralıların durumu:

Kazada araçta bulunan sürücü O.Y. ile A.K. hafif yaralanırken; E.E.Y., U.E.K. ve H.C.E. ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar hızlıca müdahale edilmek üzere hastaneye götürüldü.

Tedavi ve soruşturma:

Ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan, durumu ağır olan 3 kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Kazayla ilgili inceleme ekiplerce sürdürülüyor.

SİVAS’IN SUŞEHRİ İLÇESİNDE YOLDAN ÇIKAN HAFİF TİCARİ ARAÇ BARİYERLERİ AŞARAK ŞARAMPOLE UÇTU...

SİVAS’IN SUŞEHRİ İLÇESİNDE YOLDAN ÇIKAN HAFİF TİCARİ ARAÇ BARİYERLERİ AŞARAK ŞARAMPOLE UÇTU, ARAÇTA BULUNAN 3’Ü AĞIR 5 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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