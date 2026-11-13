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avrupa'nın kabul etmediği kokoreç bm alanında ilgi gördü

COP31'in BM mavi bölgesindeki kokoreç standı, Avrupa Birliği tarafından kabul edilmeyen lezzeti deneyen yabancı ziyaretçilerden olumlu tepkiler aldı.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 09:39

GÜNCELLEME: 13 Kasım 2026 - 09:41

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EDİTÖR: Hazal Tunç

avrupa'nın kabul etmediği kokoreç bm alanında ilgi gördü

Antalya COP31 mavi bölgesinde kokoreç standı ilgi odağı oldu

Antalya'da düzenlenen Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında, Birleşmiş Milletler kontrolündeki mavi bölgede açılan kokoreç standı yabancı katılımcıların dikkatini çekti. Avrupa Birliği tarafından kabul edilmeyen kokoreç, alanda kurulan standa gelen ziyaretçilere tanıtıldı ve tadım yaptırıldı.

yabancı ziyaretçilerin tepkisi:

Standa uğrayan farklı ülkelerden gelen katılımcılar daha önce tatmadıkları sokak lezzetini yakından görme ve tatma fırsatı buldu. Birçok ziyaretçi 'Kokoreç çok güzel' diyerek beğenisini ifade etti; bazıları ertesi gün tekrar standa gelerek ikinci kez tadım yaptı. Bu geri dönüşler, standaki ilgiyi ve memnuniyeti artırdı.

standın amacı ve satıcının değerlendirmesi:

Balıkesir'den gelen ve alanda kokoreç satan Erdal Aslanboğa, alandaki ilgiden memnun olduğunu belirtti. Aslanboğa, şunları söyledi: 'Şuanda bu alanda bir ilk yaşıyoruz. Daha önce Avrupa Birliğine kabul edilmeyen kokoreç şuanda Birleşmiş Milletler alanına girdi. Gelen yabancı ziyaretçilerimizin tepkisi çok güzel.'

Aslanboğa, standın sadece satış değil aynı zamanda kültür aktarımı amacı taşıdığını vurguladı. Ziyaretçilere kokorecin hazırlanışı ve Türk sokak lezzetindeki yeri anlatılırken, 'bilmeyenler var, doğru bir şekilde bilmeyenlere anlatıyoruz' diyerek tanıtımın önemine işaret etti. Ayrıca alanda 10-12 gün süreyle bulunacaklarını ve birçok farklı kültürden insanla temas kurduklarını belirtti.

Standın sunduğu deneyim, kokorecin uluslararası alanda ilgi görmesine ve katılımcılar arasında farkındalık oluşturmasına katkı sağladı. Satıcı, bu olumlu geri dönüşlerin ardından sokak lezzetlerinin daha geniş platformlarda tanıtılmasını umduklarını ifade etti.

ANTALYA&#039;DA DÜZENLENEN COP31 İKLİM ZİRVESİ ÇERÇEVESİNDE KURULAN KOKOREÇ STANDI, YABANCI...

ANTALYA'DA DÜZENLENEN COP31 İKLİM ZİRVESİ ÇERÇEVESİNDE KURULAN KOKOREÇ STANDI, YABANCI ZİYARETÇİLERİN İLGİSİNİ ÇEKTİ. AVRUPA BİRLİĞİ TARAFINDAN KABUL EDİLMEYEN KOKOREÇ, BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ALANINDA YABANCI MİSAFİRLERİN BEĞENESİNE SUNULDU.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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