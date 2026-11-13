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Plastikten doğan orkestranın sesi: iklim için ritim

COP31 kapsamında OP TOWN etkinliğinde Antalya'da toplanan plastik atıklardan üretilen enstrümanlarla gerçekleştirilen uluslararası konser, çevre mesajı taşıdı.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 10:13

GÜNCELLEME: 13 Kasım 2026 - 10:17

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Plastikten doğan orkestranın sesi: iklim için ritim

Plastikten doğan orkestranın sesi: iklim için ritim

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen OP TOWN etkinlikleri kapsamında, plastik atıklardan üretilen enstrümanlarla uluslararası bir konser gerçekleştirildi. Etkinlik, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamındaki çalışmaların parçası olarak hayata geçirildi.

projenin kapsamı ve iş birliği:

Konser, "Soundtrack of the Plastic Age" projesi çerçevesinde düzenlendi. Sıfır atık ve iklim eylemi temasıyla Hollanda Dışişleri Bakanlığı ile Muratpaşa Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, projenin liderliğini yapan müzik terapisti, besteci ve perküsyonist Rogier de Nijs ile dört Hollandalı sanatçı sahne aldı.

atıklardan enstrümana: üretim ve sahne yerleştirmeleri:

Antalya'da toplanan temiz plastik atıklar, hem müzik enstrümanlarına hem de sahne enstalasyonlarına dönüştürüldü. Performansta kullanılan geri dönüştürülmüş malzemeler, izleyiciye alışılmışın dışında bir dinleti sundu ve plastik kirliliğinin yaratıcı bir yaklaşımla ele alınabileceğini gösterdi.

Sanatçılar, doğadan esinlenen ses dokuları ve ritmik düzenlemelerle plastikten çıkan farklı tonları keşfetti; bu yaklaşım, çevre mesajını estetik bir deneyimle birleştirdi.

konserin yankıları ve yerel destek:

Yoğun katılımla gerçekleşen konser, Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde dinleyicilerle buluştu. Performansı Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal de takip etti; Başkan Uysal, doğadaki ses çeşitliliğine vurgu yaparak müzik grubuna teşekkür etti ve sanatçılara plaket takdim etti.

Etkinlik, hem sürdürülebilirlik hem de sanatın dönüştürücü gücü bağlamında yerel ve uluslararası düzeyde dikkat çekti; plastik atıkların yaratıcı kullanımı, iklim gündeminin alternatif anlatım yollarından biri olarak öne çıktı.

ANTALYA&#039;DA MURATPAŞA BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN OP TOWN ETKİNLİKLERİNDE &quot;SOUNDTRACK OF THE...

ANTALYA'DA MURATPAŞA BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN OP TOWN ETKİNLİKLERİNDE "SOUNDTRACK OF THE PLASTİC AGE" PROJESİ KAPSAMINDA PLASTİK ATIKLARDAN ÜRETİLEN ENSTRÜMANLARLA KONSER DÜZENLENDİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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