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Kütahya’da özel öğrenciler çini geleneğini elleriyle keşfetti

Kütahya Belediyesi ile Sevgi Denizi Özel Eğitim Okulu iş birliğindeki atölyede, otizm spektrumlu öğrenciler çini tabak boyama ve çark torna uygulamalarını deneyimleyerek eser üretti.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 09:48

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Kütahya’da özel öğrenciler çini geleneğini elleriyle keşfetti

kütahya'da çini atölyesinde bir gün:

Kütahya Belediyesi, özel ihtiyaçlı öğrencilerin sosyal ve kültürel hayata katılımlarını desteklemek amacıyla düzenlediği etkinlikte, otizm spektrum bozukluğu tanısı bulunan öğrencileri çini sanatının dünyasıyla buluşturdu. Etkinlikte öğrenciler hem geleneksel çini motiflerini tanıma fırsatı buldu hem de el becerilerini kullanarak somut eserler ortaya koydu.

çalışmanın içeriği:

Etkinlik Kütahya Sevgi Denizi Özel Eğitim Uygulama Okulu ile Kütahya Belediyesi Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirildi. Katılımcılar, çini tabak boyama atölyesinde renk ve desen seçimi, kontur çizimleri ve sır uygulamaları hakkında bilgi aldı. Çark torna bölümünde ise öğrenciler Ahmet Can Çetin eşliğinde çömlek yapımının temel aşamalarını deneyimledi.

sanatçı rehberliği ve belediye mesajı:

Çini ustaları Afet Uzun ve Ayşe Kara, uygulamalı anlatımlarıyla öğrencilere Kütahya çinisinin kökeni ve tekniklerini aktardı. Ustaların rehberliğinde çalışan öğrenciler, çini tabak boyama ve torna uygulamalarına katılıp kendi eserlerini oluşturdu.

Etkinliğe katılan Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı Himmet Sarıyar çalışmaları yakından takip ederek öğrencilerin heyecanına ortak oldu. Sarıyar, özel ihtiyaçlı bireylerin toplumsal yaşama katılımının önemine vurgu yaparak benzer etkinliklerin artırılacağı mesajını verdi.

Etkinlik, öğrencilerin sanatsal süreçlere aktif katılımını teşvik ederken, çini sanatının hem kültürel miras olarak korunmasına hem de erişilebilir bir eğitim aracı olarak kullanılmasına dair somut bir örnek oluşturdu.

KÜTAHYA&#039;DA ÖZEL ÖĞRENCİLER ÇİNİ SANATINI DENEYİMLEDİ

KÜTAHYA'DA ÖZEL ÖĞRENCİLER ÇİNİ SANATINI DENEYİMLEDİ

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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