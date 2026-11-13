Dolar 50,3628 +0,16%
Euro 55,7144 +0,17%
Bist 11.811,19 +1,24%
Altın Gram 6.314,72 +0,38%
EUR/USD 1,1061 +0,01%
Brent Petrol 96,14 +0,33%
--°

Rüyadaki oyuncaklarla Didim'de minikler tiyatroya davet

Didim Belediyesi Tiyatro Topluluğu, Adem Atar'ın 'Rüyadaki Oyuncaklar' oyununu 14 Kasım Cumartesi saat 15.00'te DİGEM'de 3 yaş ve üzeri çocuklarla buluşturuyor.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 09:09

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Rüyadaki oyuncaklarla Didim'de minikler tiyatroya davet

Didim Belediyesi'nin çocuk oyunları sahneye taşınıyor

Didim Belediyesi Tiyatro Topluluğu, çocuklara yönelik yeni yapımı 'Rüyadaki Oyuncaklar' ile küçük izleyicileri hayal gücü ve macera dolu bir dünyaya davet ediyor. Tek perdelik ve 40 dakika süren oyun, renkli karakterleri ve akıcı anlatımıyla ailelere keyifli bir tiyatro deneyimi sunmayı hedefliyor.

Oyunun konusu ve karakterler

Adem Atar'ın kaleminden çıkan oyun, Esra Demirci yönetmenliğinde sahneye taşınıyor. Hikâye, Posbıyık Usta'nın oyuncak dükkânında çalışan iki palyaço Hımbıl ve Tombul ile yalnız ve üzgün Çiğdem'in rüyasında buluşmalarını anlatıyor. Palyaçolar, Çiğdem'i neşelendirmek için dükkândaki oyuncaklarla birlikte rüya dünyasına giriyor; bu yolculukta izleyicileri sürprizli ve eğlenceli maceralar bekliyor.

Sahne arkası ekip ve pratik bilgiler

Oyunun yönetmen yardımcılığını Begüm Umay Aksoy, müzik direktörlüğünü ise Dilay Nefes Ecem üstleniyor. Seyirciya yönelik bilgiler arasında, gösterinin 14 Kasım Cumartesi günü saat 15.00'te DİGEM'de sahneleneceği; oyunun 3 yaş ve üzeri çocuklara uygun olduğu ve süresinin 40 dakika olduğu yer alıyor. Giriş kartları, Didim Belediyesi Halk Masası'ndan temin edilebilecek.

Didim Belediyesi, çocukları sanata erken yaşta yaklaştırmayı amaçlayan etkinliklerine bu oyunla devam ediyor. Aileler için hem eğlenceli hem de duygusal bir izleme deneyimi vaat eden yapım, küçük seyircilerin tiyatroyla tanışması için tasarlanmış bir seçenek sunuyor.

DİDİM BELEDİYESİ TİYATRO TOPLULUĞU, MİNİK SEYİRCİLERLE BULUŞUYOR

DİDİM BELEDİYESİ TİYATRO TOPLULUĞU, MİNİK SEYİRCİLERLE BULUŞUYOR

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Çankırı’da deniz düşleri müzede tuvallere taşındı
images

Savarona’da Atatürk’ün son dönem eşyaları ve anıları sergileniyor
images

Amasya'da Şeyh Hamdullah'ın eserleri yeniden hayat buldu
images

Muğla'da küçük müzisyenlere orkestra fırsatı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Ticaret iklim dönüşümünü hızlandıracak araçtır

Çizmelerini çıkarıp çorapla gelen zeytin üreticisine müdürün gönül dolu hareketi

Boyabat'ı sis bulutları sardı

Bursa'da rüzgârla savrulan dubalar motosikleti devirdi

TREND HABERLER

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

L’Oréal Türkiye ile EndoTürkiye kadın sağlığında disiplinler arası araştırma ağı kurdu

U15'te Kayseri'den farklı zafer: namağlup liderlik play-off biletini getirdi

Kızılcabölük'ün ortak hafızası Kavak Kahvesi yeniden hizmette

Yedekli yerli bulut çözümleri küçük işletmelerin erişimine açılıyor

Üniversite ve CW Enerji tarımda dikey güneş enerjisi uygulamasını hayata geçiriyor