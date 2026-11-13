Rüyadaki oyuncaklarla Didim'de minikler tiyatroya davet

Didim Belediyesi'nin çocuk oyunları sahneye taşınıyor

Didim Belediyesi Tiyatro Topluluğu, çocuklara yönelik yeni yapımı 'Rüyadaki Oyuncaklar' ile küçük izleyicileri hayal gücü ve macera dolu bir dünyaya davet ediyor. Tek perdelik ve 40 dakika süren oyun, renkli karakterleri ve akıcı anlatımıyla ailelere keyifli bir tiyatro deneyimi sunmayı hedefliyor.

Oyunun konusu ve karakterler

Adem Atar'ın kaleminden çıkan oyun, Esra Demirci yönetmenliğinde sahneye taşınıyor. Hikâye, Posbıyık Usta'nın oyuncak dükkânında çalışan iki palyaço Hımbıl ve Tombul ile yalnız ve üzgün Çiğdem'in rüyasında buluşmalarını anlatıyor. Palyaçolar, Çiğdem'i neşelendirmek için dükkândaki oyuncaklarla birlikte rüya dünyasına giriyor; bu yolculukta izleyicileri sürprizli ve eğlenceli maceralar bekliyor.

Sahne arkası ekip ve pratik bilgiler

Oyunun yönetmen yardımcılığını Begüm Umay Aksoy, müzik direktörlüğünü ise Dilay Nefes Ecem üstleniyor. Seyirciya yönelik bilgiler arasında, gösterinin 14 Kasım Cumartesi günü saat 15.00'te DİGEM'de sahneleneceği; oyunun 3 yaş ve üzeri çocuklara uygun olduğu ve süresinin 40 dakika olduğu yer alıyor. Giriş kartları, Didim Belediyesi Halk Masası'ndan temin edilebilecek.

Didim Belediyesi, çocukları sanata erken yaşta yaklaştırmayı amaçlayan etkinliklerine bu oyunla devam ediyor. Aileler için hem eğlenceli hem de duygusal bir izleme deneyimi vaat eden yapım, küçük seyircilerin tiyatroyla tanışması için tasarlanmış bir seçenek sunuyor.

DİDİM BELEDİYESİ TİYATRO TOPLULUĞU, MİNİK SEYİRCİLERLE BULUŞUYOR