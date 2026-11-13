Muratlı'da lokantanın sıcak dayanışması: askıda çorba

Askıda çorba uygulamasıyla ilçe merkezinde yeni bir örnek

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde faaliyet gösteren bir lokanta, kapısına astığı duyuru ile başlattığı "askıda çorba" uygulamasıyla ilçede dayanışma ruhunu öne çıkardı. Uygulamadan, işletme yetkililerinin verdiği bilgiye göre günde yaklaşık 20 ihtiyaç sahibi faydalanıyor.

Uygulamanın işleyişi:

İşletme kapısına asılan duyuruda, durumu olmayan vatandaşların ücretsiz sıcak çorba içebileceği belirtildi. Uygulama, mekan sahiplerinin kendi imkânlarıyla sürdürdüğü, basit ama günlük yaşamda doğrudan etki eden bir destek biçimi olarak öne çıkıyor. Gelenlerin kimliği veya durumu sorgulanmıyor; amaç sadece o an ihtiyacı olanlara sıcak bir kâse çorba ulaştırmak.

İşletme sahibinin açıklamaları:

Lokanta sahibi Berkay Can, uygulamayı kendi imkânlarıyla başlattığını belirtti. Can, yıllardır esnaflık yaptığını ve bu süreçte pek çok insanın hayatına dokunduğunu söyleyerek, "Çok fazla müşteriye hizmet ettikçe, yardıma muhtaç insanları da yakından görme fırsatımız oldu. Gerçekten maddi durumu yetersiz olup bir kâse çorba dahi alamayan vatandaşlarımız var. Çoğu zaman bunu belli etmiyorlar ama biz durumu fark ettiğimizde elimizden geleni yapmak istiyoruz," dedi.

Uygulama, ilçede yardımseverlik örneği olarak karşılık bulurken, yerel esnafın ve vatandaşların desteğiyle sürdürülebilir kılınması hedefleniyor. İşletme sahibi de, bu çorbaların gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştığını görmenin kendisini memnun ettiğini ifade etti.

ASKIDA ÇORBA UYGULAMASI BAŞLADI.