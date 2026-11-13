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Muratlı'da lokantanın sıcak dayanışması: askıda çorba

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesindeki bir lokanta, işletme sahibi Berkay Can'ın başlattığı 'askıda çorba' ile günde yaklaşık 20 ihtiyaç sahibine ücretsiz sıcak çorba sunuyor.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 09:48

GÜNCELLEME: 13 Kasım 2026 - 09:50

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Muratlı'da lokantanın sıcak dayanışması: askıda çorba

Askıda çorba uygulamasıyla ilçe merkezinde yeni bir örnek

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde faaliyet gösteren bir lokanta, kapısına astığı duyuru ile başlattığı "askıda çorba" uygulamasıyla ilçede dayanışma ruhunu öne çıkardı. Uygulamadan, işletme yetkililerinin verdiği bilgiye göre günde yaklaşık 20 ihtiyaç sahibi faydalanıyor.

Uygulamanın işleyişi:

İşletme kapısına asılan duyuruda, durumu olmayan vatandaşların ücretsiz sıcak çorba içebileceği belirtildi. Uygulama, mekan sahiplerinin kendi imkânlarıyla sürdürdüğü, basit ama günlük yaşamda doğrudan etki eden bir destek biçimi olarak öne çıkıyor. Gelenlerin kimliği veya durumu sorgulanmıyor; amaç sadece o an ihtiyacı olanlara sıcak bir kâse çorba ulaştırmak.

İşletme sahibinin açıklamaları:

Lokanta sahibi Berkay Can, uygulamayı kendi imkânlarıyla başlattığını belirtti. Can, yıllardır esnaflık yaptığını ve bu süreçte pek çok insanın hayatına dokunduğunu söyleyerek, "Çok fazla müşteriye hizmet ettikçe, yardıma muhtaç insanları da yakından görme fırsatımız oldu. Gerçekten maddi durumu yetersiz olup bir kâse çorba dahi alamayan vatandaşlarımız var. Çoğu zaman bunu belli etmiyorlar ama biz durumu fark ettiğimizde elimizden geleni yapmak istiyoruz," dedi.

Uygulama, ilçede yardımseverlik örneği olarak karşılık bulurken, yerel esnafın ve vatandaşların desteğiyle sürdürülebilir kılınması hedefleniyor. İşletme sahibi de, bu çorbaların gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştığını görmenin kendisini memnun ettiğini ifade etti.

ASKIDA ÇORBA UYGULAMASI BAŞLADI.

ASKIDA ÇORBA UYGULAMASI BAŞLADI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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