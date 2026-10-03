Avusor yaylasında ilk kar: işletmeler sezonu kapattı

Avusor yaylasında kar yağışı etkili oldu

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Avusor Yaylası, son yağışlarla beyaz bir örtüye kavuştu. Yaz ve sonbahar aylarında çok sayıda ziyaretçi çeken yayla, kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte sessizliğe büründü.

Sezon kapanışı ve işletmeler:

Kar yağışının etkisini göstermesiyle yaylada göç sezonu resmen sona erdi. Yaylada işletmecilik yapan Muhammet Kesici, yoğun kar nedeniyle faaliyetleri durdurduklarını belirterek, "Kar yağışı etkili oldu. Sezonu kapatıyoruz" dedi.

Manzara ve turizm etkisi:

Doğal güzellikleriyle bilinen Avusor Yaylası'nda kar, yeşil alanları örterek bölgeye kış atmosferi kazandırdı. Yerel işletmeciler ve ziyaretçiler için artan kar, yayladaki günlük yaşamı ve turizm hareketliliğini şimdilik durdurdu.

RİZE’NİN ÇAMLIHEMŞİN İLÇESİNE BAĞLI AVUSOR YAYLASI’NDA ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI KIŞ MEVSİMİNİ HİSSETTİRDİ