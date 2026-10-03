Giresun liman kavşağı'nda trafik ve su riskine yönelik dal-çık düzenlemesi sahaya indi

Giresun liman kavşağı'nda dal-çık projesi simülasyonu ve saha çalışmaları

Karayolları tarafından hazırlanan simülasyon görüntüleri, kent içi ulaşımın önemli noktalarından biri olan Liman Kavşağı'nda planlanan farklı seviyeli kavşağın uygulama biçimini ortaya koydu. Görseller, projenin kavşak ve çevresindeki trafik akışını nasıl düzenleyeceğini gösteriyor.

Saha hazırlıkları kapsamında bölgedeki elektrik ve telefon hatlarının başka güzergâhlara alınması için çalışmalar başladı. Projenin koordinasyonunu üstlenen yetkililer, bu ilk aşamanın ulaşımın aksamaması için yol bağlantıları ve geçici düzenlemelerin yapılmasını içereceğini belirtiyor.

altyapı taşımaları ve yol bağlantıları:

AK Parti Giresun İl Başkanı Hüseyin Alkan, sahadaki hazırlık çalışmalarının hızlandığını aktararak, öncelikle elektrik ve telefon hatlarının deplase edilmesi üzerinde yoğunlaşıldığını söyledi. Alkan, bu işlemlerin ardından yol bağlantıları ve kavşak düzenlemelerinin hayata geçirileceğini, bunun ardından Dal-Çık imalatlarının hız kazanacağını vurguladı.

Projenin tamamlanmasının yaklaşık iki yıl içinde hedeflendiği bildirildi; yetkililer, çalışmaların aşamalı olarak ilerleyeceğini ve trafiğin sürekli açık tutulacağını belirtiyor.

su baskınlarına karşı alınan önlemler:

Projeye ilişkin en büyük endişe yağışlı havalarda oluşabilecek su baskınları oldu. Alkan, bu riskin göz önünde bulundurulduğunu ve yağmur sularının tahliyesi için pompa sistemleri kurulacağını açıkladı. Açıklamaya göre, yedek pompalarla birlikte sistem saatte metrekareye 600 kilogram yağmur suyunu tahliye edebilecek kapasiteye sahip olacak.

Bu kapasite, bölge için daha önce dikkate alınmamış bir yağış senaryosuna karşı hazırlık anlamına geliyor ve projenin teknik boyutunun önemini ortaya koyuyor.

şehir içi ulaşımda beklenen etkiler:

Farklı seviyeli kavşak düzenlemesiyle kavşaktaki araç trafiğinin daha akıcı hale gelmesi, bekleme sürelerinin azalması ve şehir içi ulaşımın daha düzenli bir yapıya kavuşması hedefleniyor. Karayolları simülasyonları, proje tamamlandığında trafik yoğunluğunda belirgin bir azalma sağlayacağını gösteriyor.

Saha hazırlıkları, altyapı hatlarının taşınması ve yol bağlantılarının oluşturulmasının tamamlanmasının ardından, uygulama çalışmalarının hızlanması bekleniyor.

LİMAN KAVŞAĞI’NDA HAYATA GEÇİRİLMESİ PLANLANAN PROJE KAPSAMINDA SAHA HAZIRLIKLARININ BAŞLADIĞI BİLDİRİLDİ.