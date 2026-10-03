Dolar 49,1070 +0,06%
Euro 55,2612 +0,08%
Bist 12.270,18 +0,17%
Altın Gram 6.571,55 -0,95%
EUR/USD 1,1257 +0,11%
Brent Petrol 102,25 -0,06%
--°

Giresun liman kavşağı'nda trafik ve su riskine yönelik dal-çık düzenlemesi sahaya indi

Giresun Liman Kavşağı'ndaki dal-çık projesinde saha çalışmaları başladı; altyapı hatları taşınıyor, yol düzenlemeleri yapılacak ve tamamlanma hedefi yaklaşık iki yıl.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 12:43

GÜNCELLEME: 03 Ekim 2026 - 12:47

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Giresun liman kavşağı'nda trafik ve su riskine yönelik dal-çık düzenlemesi sahaya indi

Giresun liman kavşağı'nda dal-çık projesi simülasyonu ve saha çalışmaları

Karayolları tarafından hazırlanan simülasyon görüntüleri, kent içi ulaşımın önemli noktalarından biri olan Liman Kavşağı'nda planlanan farklı seviyeli kavşağın uygulama biçimini ortaya koydu. Görseller, projenin kavşak ve çevresindeki trafik akışını nasıl düzenleyeceğini gösteriyor.

Saha hazırlıkları kapsamında bölgedeki elektrik ve telefon hatlarının başka güzergâhlara alınması için çalışmalar başladı. Projenin koordinasyonunu üstlenen yetkililer, bu ilk aşamanın ulaşımın aksamaması için yol bağlantıları ve geçici düzenlemelerin yapılmasını içereceğini belirtiyor.

altyapı taşımaları ve yol bağlantıları:

AK Parti Giresun İl Başkanı Hüseyin Alkan, sahadaki hazırlık çalışmalarının hızlandığını aktararak, öncelikle elektrik ve telefon hatlarının deplase edilmesi üzerinde yoğunlaşıldığını söyledi. Alkan, bu işlemlerin ardından yol bağlantıları ve kavşak düzenlemelerinin hayata geçirileceğini, bunun ardından Dal-Çık imalatlarının hız kazanacağını vurguladı.

Projenin tamamlanmasının yaklaşık iki yıl içinde hedeflendiği bildirildi; yetkililer, çalışmaların aşamalı olarak ilerleyeceğini ve trafiğin sürekli açık tutulacağını belirtiyor.

su baskınlarına karşı alınan önlemler:

Projeye ilişkin en büyük endişe yağışlı havalarda oluşabilecek su baskınları oldu. Alkan, bu riskin göz önünde bulundurulduğunu ve yağmur sularının tahliyesi için pompa sistemleri kurulacağını açıkladı. Açıklamaya göre, yedek pompalarla birlikte sistem saatte metrekareye 600 kilogram yağmur suyunu tahliye edebilecek kapasiteye sahip olacak.

Bu kapasite, bölge için daha önce dikkate alınmamış bir yağış senaryosuna karşı hazırlık anlamına geliyor ve projenin teknik boyutunun önemini ortaya koyuyor.

şehir içi ulaşımda beklenen etkiler:

Farklı seviyeli kavşak düzenlemesiyle kavşaktaki araç trafiğinin daha akıcı hale gelmesi, bekleme sürelerinin azalması ve şehir içi ulaşımın daha düzenli bir yapıya kavuşması hedefleniyor. Karayolları simülasyonları, proje tamamlandığında trafik yoğunluğunda belirgin bir azalma sağlayacağını gösteriyor.

Saha hazırlıkları, altyapı hatlarının taşınması ve yol bağlantılarının oluşturulmasının tamamlanmasının ardından, uygulama çalışmalarının hızlanması bekleniyor.

LİMAN KAVŞAĞI’NDA HAYATA GEÇİRİLMESİ PLANLANAN PROJE KAPSAMINDA SAHA HAZIRLIKLARININ BAŞLADIĞI...

LİMAN KAVŞAĞI’NDA HAYATA GEÇİRİLMESİ PLANLANAN PROJE KAPSAMINDA SAHA HAZIRLIKLARININ BAŞLADIĞI BİLDİRİLDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bodrum'da sokak sokak parke çalışması hız kazandı
images

Denizli geleceğini iklime göre şekillendiriyor
images

Silvan'da yoğun sis sabah trafiğini ve yaşamı olumsuz etkiledi
images

Sabahın kısa molası: Antalya'da sağanak günlük ritmi sekteye uğrattı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Üyelerin doğrudan seçeceği genel başkan vaadiyle Yeni Parti sahada

Bodrum'da tek taraflı kazada ön kısmı yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

Patili dostlarla spor ve farkındalık: Eker I Run'da 'köpeğinle koş' ilk kez gerçekleştirildi

Denizli geleceğini iklime göre şekillendiriyor

TREND HABERLER

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Özcan Deniz kardeşinin hakaret davasında tanık olarak ifade verdi

Fas'ta başlayan öykü Buldan'da düğünle taçlandı

Kayseri organize sanayi bölgesinde helezon konveyöre sıkışan işçi yaşamını yitirdi