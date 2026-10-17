Ayaş'ta cüce keçi ilgisi büyüyor: çiftlik 250 hedefiyle genişliyor

çiftliğin kuruluşu ve kısa sürede büyümesi:

Ankara'nın Ayaş ilçesine bağlı Çanıllı köyünde hobi amaçlı başlayan cüce keçi yetiştiriciliği, kısa zamanda profesyonel bir üretim alanına dönüştü. Çiftlik sahibi Murat Özgüden iki adet keçiyle işe başladıklarını, daha sonra Türkiye'nin farklı illerinden ikişer ikişer hayvan toplayarak sürüyü büyüttüklerini aktarıyor. Bugün çiftlikte 90 Nijerya cüce keçi bulunuyor ve Özgüden, Ankara'da ilk üretim çiftliğini kurduklarını belirtiyor.

üretim, ziyaretçi ilgisi ve turizm etkisi:

Çanıllı köyü, çiftliğin gelişmesine turizm açısından da katkı sağlıyor; şehir içi ve şehir dışından gelen ziyaretçiler hayvanlarla vakit geçiriyor. Özgüden, cüce keçilerin sevimli görünüşleri ve hareketli yapıları sayesinde özellikle çocukların dikkatini çektiğini ve ziyaretçi sayısının her geçen gün arttığını söylüyor. Çiftlikteki bakım rutinleri arasında yem ve su temini, dönemsel aşılar ve temizlik yer alıyor; üretim süreci diğer keçi türleriyle benzerlik gösteriyor.

cüce keçilerin fiziksel özellikleri ve bakım zorlukları:

Cüce keçilerin en belirgin farkı boy ve minyon görünümleri. Özgüden'in verdiği ölçülere göre, normal keçilerle aralarında ortalama 30-35 santimetre fark bulunuyor; dişiler genellikle 40-45 santimetre, erkekler ise 50-55 santimetre olabiliyor. Renk varyasyonları arasında ceylan deseni, siyah-beyaz, düz siyah, kahve ve sütlü kahve tonları yer alıyor. Bu tür, Nijerya cüce keçisi olması nedeniyle Türkiye'de yaygın üretimi olmayan, sıcak iklim koşullarına yatkın bir ırk; soğuk hava şartları Ankara koşullarında doğum döneminde ekstra dikkat gerektiriyor ve çiftlikte gerektiğinde doğum sırasında müdahale ediliyor.

Özgüden, mevcut talepten yola çıkarak sürü büyüklüğünü 200-250 başa çıkarmayı hedeflediklerini belirtiyor. Çiftlik gelen ziyaretçileri ağırlamaya devam ediyor ve üretimin artmasıyla birlikte hem satış hem de ziyaretçi sayısında yükseliş bekleniyor. Tüm Ankara halkı ve şehir dışından gelenler çiftliği gezmeye davet ediliyor.

ANKARA’NIN AYAŞ İLÇESİNDE İKİ KEÇİYLE KURULAN CÜCE KEÇİ ÇİFTLİĞİNDE SÜRÜ SAYISI 90’A ULAŞTI. ÇİFTLİK SAHİBİ MURAT ÖZGÜDEN, TÜRKİYE’DE CÜCE KEÇİLERE TALEBİN ARTTIĞINI BELİRTEREK SAYIYI 250’YE ÇIKARMAYI HEDEFLEDİKLERİNİ SÖYLEDİ.