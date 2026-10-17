Kitapla büyüyen Balıkesir: avlu'da 10 günlük kültür şöleni başladı

Balıkesir'in ikinci kitap fuarı görkemli bir açılışla başladı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın öncülüğünde düzenlenen II. Balıkesir Kitap Fuarı, Avlu Kongre ve Kültür Merkezinde yapılan törenle kapılarını ziyaretçilere açtı. Açılış etkinliğine Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, ilçe kaymakam ve belediye başkanları, parti temsilcileri, kent konseyi üyeleri, çok sayıda yazar, edebiyatçı ve kitapsever katıldı.

açılışta öne çıkanlar:

Törenin onur konuğu olan gazeteci ve yazar Ayşe Kulin açılış programında kısa bir konuşma gerçekleştirdi. Fuarda imza günleri, söyleşiler, müzik konserleri ve çocuklara yönelik etkinlikler yer alacak. Organizasyon, 16-25 Ekim tarihleri arasında 10 gün sürecek ve kitapseverleri ağırlayacak.

başkan akın'ın mesajı:

Konuşmasında geçen yıl düzenlenen ilk fuara tam 150 bin kişinin katıldığına dikkat çeken Akın, etkinliği geleneksel hale getirdiklerini belirtti. Akın, Balıkesir'in edebiyat mirasına vurgu yaparak Zati'den Ömer Seyfettin'e, Hüseyin Cahit Yalçın'dan İsmail Habip Sevük'e uzanan bağa işaret etti ve "Gelin, 10 gün boyunca Avlu’da buluşalım! Çocuklarımızın elinden tutalım, kitapların arasında birlikte dolaşalım, yazarlarımızla tanışalım" çağrısında bulundu.

Akın ayrıca fuarın erişilebilirliğine de dikkat çekti; Balıkesir'in 20 ilçesinden ring seferleri düzenleniyor ve öğrencilere ücretsiz ulaşım sağlanıyor. Başkan, gençlerin sorgulayan, üreten bireyler olarak yetişmesine katkı sağlamak amacıyla kitapla buluşmanın önemini vurguladı.

program ve katılımcılar:

Fuar, bu yıl 120'yi aşkın yayınevi ve 200'ü aşkın yazarı ağırlayacak. Etkinlik takviminde söyleşiler, imza günleri ve çeşitli performanslar bulunuyor. Program kapsamında adı geçenler arasında Gökçen Çatlı, Şükrü Erbaş, Ahmet Ümit, Miraç Çağrı Aktaş, Murat Aygen, Nurullah Genç, İlker Başbuğ ve Cihat Yaycı gibi isimler yer alıyor.

Vali İsmail Ustaoğlu da fuarın şehrin kültürel birikimini görünür kılacağına değindi. Ustaoğlu, kitapların nesiller arası aktarımı sağladığını, düşünceyi geliştirdiğini ve gençlerin vizyonuna katkıda bulunacağını belirtti. Konuşmasında Balıkesir'in geçmişte yetiştirdiği önemli edebiyat ve ilim insanlarına atıf yaparak fuarın bu mirası canlı tutacağını söyledi.

Organizatörler, fuarın çocuklardan yetişkinlere kadar geniş bir kitleye hitap edecek şekilde planlandığını; kitapseverlerin hem yeni yayınevleriyle tanışma hem de tanınmış yazarlarla doğrudan iletişim kurma fırsatı bulacağını ifade etti. II. Balıkesir Kitap Fuarı, kentin kültür ve sanat yaşamını zenginleştirme hedefiyle on gün boyunca ziyaretçilerini bekliyor.

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AHMET AKIN'IN HAYATA GEÇİRDİĞİ BU YIL İKİNCİSİ DÜZENLENEN BALIKESİR KİTAP FUARI, AVLU KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ'NDE GERÇEKLEŞTİRİLEN GÖRKEMLİ BİR TÖRENLE ZİYARETÇİLERİNE KAPILARINI AÇTI.