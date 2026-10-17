Maneviyat ve ticaretin buluştuğu mekân: Hacı Bayram Veli müzesiyle eski Ankara canlanıyor

Hacı Bayram Veli müzesi ne anlatıyor:

Ankara'nın Altındağ ilçesinde yer alan Hacı Bayram Veli müzesi, eski Ankara'nın gündelik yaşamını ve tasavvufi geleneğini bir arada sunuyor. Müze koleksiyonunda 60'ın üzerinde eser bulunuyor; bunlar arasında derviş çeyizleri, şifa tasları, keşküller, eski Ankara kadınlarının takıları ve ahilerin kullandığı aynalı kemerler gibi dönem objeleri yer alıyor.

Müzenin en çok ilgi çeken parçalarından biri, üzerinde 40 yaması bulunan ve 'Murakka' adıyla anılan Hacı Bayram Veli'nin meşhur hırkası. Eserlerin bir kısmı Ankara Etnografya Müzesi'nden, diğerleri ise bağış ve Altındağ Belediyesi satın alımlarıyla temin edildi.

Kurulum ve yönetim:

Müze, 2022 yılında Hacı Bayram Veli Üniversitesi ile Altındağ Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilerek ziyarete açıldı. Altındağ Belediyesi Kültür Sanat Koordinatörü ve müze yöneticisi Hakan Atasoy, müzenin ziyaretçilere 'eski Ankara'yı gördükleri hissi verdiğini' belirtiyor ve koleksiyonun hem etnografik hem de manevi değer taşıdığını vurguluyor.

Hacı Bayram Veli'nin Ankara'ya katkısı:

Atasoy, Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin Ankara için hem manevi hem de maddi açıdan önemine dikkat çekiyor. Müzede bu iki boyut eş zamanlı olarak anlatılıyor; Hacı Bayram Veli, yalnızca bir mutasavvıf değil, aynı zamanda müderris olarak da tanımlanıyor ve müritlerine üretimi teşvik etmesi nedeniyle 'ahilerin sultanı' unvanıyla anılıyor.

Atasoy, Hacı Bayram Veli’nin Somuncu Baba'dan etkilenerek çiftçilik ve üretimi desteklediğini, bunun da özellikle 1402 Ankara Savaşı sonrasında ahilik teşkilatının toparlanmasında ve ekonomik canlanmada belirleyici olduğunu aktarıyor. Müzede bu katkıların maddi göstergeleri ve döneme ait üretim araçlarıyla anlatımı yapılıyor.

Tarihi ve döneme dair izler:

Müzedeki eserlerin tarihleri 1350'li yıllardan başlayarak ziyaretçileri 1300'lü yılların yaşamına götürüyor. Hacı Bayram Veli'nin 1352'de, bugünkü Altındağ'da Solfasol semtinde doğduğu belirtiliyor; dönemin şehir dokusu, kale çevresi ve hamam arkası yaşamı müze objeleriyle somutlaşıyor.

Ziyaretçiler burada sadece objeleri görmekle kalmıyor; dervişlerin çeyizleri, takılar ve günlük kullanım eşyaları üzerinden o dönemin toplumsal ve ekonomik hayatına dair bir perspektif de ediniyorlar. Atasoy, bunun müzeyi tasavvufa, etnografyaya ve Ankara tarihine ilgi duyanlar için merkezi bir durak haline getirdiğini söylüyor.

Toplam koleksiyonun yaklaşık 24 parçası Ankara Etnografya Müzesi'nden gelmiş olup, geri kalan eserler yerel bağışlar ve belediye alımlarıyla sağlanmıştır. Müze, ziyaretçilere eski Ankara'yı tanıtırken hem kültürel mirası korumayı hem de Hacı Bayram Veli'nin çok katmanlı mirasını görünür kılmayı amaçlıyor.

Atasoy, tüm Ankaralılara ve Ankara'yı görmek isteyenlere Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin hayatını, eserlerini ve dönemin üretim-ticaret ilişkilerini yerinde görerek tanımalarını öneriyor ve müzeye ziyaret çağrısında bulunuyor.

ANKARA’NIN ALTINDAĞ İLÇESİNDE BULUNAN HACI BAYRAM VELİ MÜZESİ, 60’IN ÜZERİNDE ESERLE ESKİ ANKARA’NIN YAŞAMINI VE HACI BAYRAM VELİ HAZRETLERİ’NİN İZLERİNİ YAŞATIYOR.