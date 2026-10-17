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İçişleri bakanı Çiftçi Batman'da valiliği ziyaret etti

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Batman Valiliği'ni ziyaret edip valilik şeref defterini imzaladı; kentteki temasları kent merkezinde sürüyor.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 12:10

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EDİTÖR: Caner Şahin

İçişleri bakanı Çiftçi Batman'da valiliği ziyaret etti

İçişleri bakanının Batman ziyareti

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Batman'a geldi.

Valilikte yapılan resmi karşılama töreninde Bakan Çiftçi'yi AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu ile il protokolü karşıladı.

Valilik ziyareti:

Karşılamanın ardından Bakan Çiftçi, Valiliğe geçerek Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. İmza, ziyaretin ilk resmi adımını oluşturdu.

Kent merkezindeki programlar:

Bakan Çiftçi’nin kent merkezindeki programları devam ediyor.

İçişleri Bakanı Çiftçi, Batman Valiliğini ziyaret etti

İçişleri Bakanı Çiftçi, Batman Valiliğini ziyaret etti

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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