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Vitrinlerden caddeye: Tarsus'ta esnaf sanatla buluştu

Mersin Büyükşehir ve TADEKA'nın 'Sanat Her Yerde' projesiyle Tarsus'ta esnaf vitrinleri galerilere dönüştü; sanat günlük yaşamın parçası oldu.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 11:28

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Vitrinlerden caddeye: Tarsus'ta esnaf sanatla buluştu

Esnaf vitrinleri kent galerisine dönüştü

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Tarsus'ta hayata geçirilen Sanat Her Yerde / Her Mekan Bir Sanat Galerisi projesi, kentin ana caddelerindeki iş yerlerinin vitrin ve duvarlarını sanat eserleriyle donatıyor. Çalışma, eserleri geleneksel sergi mekânlarının dışına taşıyarak sanatın daha geniş kitlelerle buluşmasını amaçlıyor.

Projenin işleyişi:

Projeyi, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Tarsus'a Değer Katanlar Kurulu (TADEKA) yürütüyor. Sanatçılar eserlerini doğrudan esnafın vitrinlerinde sergileyebiliyor; mekan bulamayan sanatçılar için belediyenin tespit ettiği alanlara yerleştirme yapılıyor. Başvurular ise Tarsus Festivali'nin internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

Yerel yankılar ve hedefler:

Proje 2025 yılında hayata geçirildi ve ilk uygulamalardan vatandaşlardan olumlu geri dönüşler alındı. Çalışma, şehrin kültürel kimliğini güçlendirmeyi, sanatın erişilebilirliğini artırmayı ve günlük hayat içinde sanat deneyimini yaygınlaştırmayı hedefliyor. Esnaf ile sanatçıların doğrudan temas kurması, sergi hazırlıklarını hızlandırırken sokaklarda beklenmedik keşiflere olanak sağlıyor.

Lutfi Hasoğlu, projenin geçmişte yapılan uygulamalara dayandığını ve bu nedenle katılımın hızlı gerçekleştiğini vurguladı: 'Bu proje daha önce yapıldığı için sanatçılar mekân sahiplerini biliyor. Proje duyurulduktan sonra mekan sahiplerini tekrar davet ettiler. İsteyen istediği mekanda resmini sergiledi. Mekân bulamayan kişiler, Büyükşehir’in tespit ettiği mekânlara resimlerini yerleştirdiler.' Hasoğlu, Tarsus'un bir sanat kenti olma yolunda ilerlediğini ve Mersin Büyükşehir'in sanatı desteklemeye devam ettiğini belirtti.

Proje, hem sokak yaşamını zenginleştiriyor hem de eserlerin mağaza vitrinleri aracılığıyla daha geniş izleyiciyle buluşmasına olanak tanıyor. Sanatçılar ve işletme sahipleri katılım için Tarsus Festivali'nin internet sitesi üzerinden başvuru yapabiliyor.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN TARSUS’TA HAYATA GEÇİRİLEN ‘SANAT HER YERDE HER MEKAN BİR...

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN TARSUS’TA HAYATA GEÇİRİLEN ‘SANAT HER YERDE HER MEKAN BİR SANAT GALERİSİ’ PROJESİ KAPSAMINDA, SANATÇILARIN ESERLERİ ESNAFIN VİTRİNLERİNDE SERGİLENMEYE BAŞLADI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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