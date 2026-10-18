Ayazağa'da aramalar sürüyor; İSKİ ıslahı önündeki son engel kaldırılacak

Vali Davut Gül bölgedeki çalışmaları yerinde inceledi:

İstanbul Valisi Davut Gül, Ayazağa'da yaşanan sel felaketinin ardından bölgeye giderek çalışma ve yıkım sürecini yerinde takip etti. Gül, hem arama-kurtarma hem de hasar tespit ekiplerinin sahada yoğun mesai harcadığını belirtti.

Vali Gül gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bugün 5’inci gündeyiz. Arkadaşlarımızın çalışmaları devam ediyor. Henüz bulamadığımız 3 hemşehrimizin arama çalışmaları devam ediyor. Onları bir an önce bulmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Arama çalışmaları: 17 kilometrelik hatta kapsamlı seferberlik:

Yetkililer, kaybolan kişilere ulaşmak için karada, denizde ve derede eş zamanlı arama yürüttüklerini vurguladı. Gül, aramaların 17 kilometrelik dere hattında her noktada sürdüğünü, Haliç başta olmak üzere sahil güvenlik ve su altı ekiplerinin denizde çalıştığını söyledi.

Vali Gül, "17 kilometrenin tamamında karada, denizde ve deride aramalarımız devam ediyor" diyerek arama alanının genişliğine dikkat çekti.

Hasar tespiti ve yıkım çalışmaları:

İl genelinde yürütülen hasar tespit çalışmaları büyük ölçüde tamamlanmış durumda. Gül, yıkılması gereken yapıların kontrollü biçimde kaldırıldığını belirterek, İSKİ’nin dere ıslahı projesine engel teşkil eden son bir binanın öğleden sonra yıkılacağını açıkladı.

Vali Gül, "Yıkılması gereken bir bina kaldı. Onu da yıktığımızda İSKİ’nin dere ıslahı ile ilgili projesinde olan ve yapılmasının önünde engel teşkil eden binaların tamamı kalkmış olacak" şeklinde konuştu.

Yıkılan yapılar ve dönüşüm seçenekleri:

Ayazağa'da dere yatağına inşa edilmiş, deprem açısından dayanıksız ve ruhsatsız yapılar nedeniyle hak sahiplerine mağduriyet yaşatmadan yıkım gerçekleştirildi. Gül, yıkım kapsamını şu şekilde aktardı: "Toplamda 19 dükkan, 2 konut, 1 Kur'an kursu, 1 stadyum ve tribünler yıkılmış olacak."

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı bölgeye ofis kurdu. Vali Gül, hak sahiplerinin binalarını üç seçenekle dönüştürebileceklerini söyledi: "Hemşehrilerimiz kendi binalarını kendileri, müteahhit ya da TOKİ marifetiyle olmak üzere 3 farklı seçenekle yapabiliyorlar."

Vali ayrıca, yıkımı süren stadyumun yerine gençlerin spor yapabileceği yeni bir alan oluşturulacağını belirtti ve bölgedeki yaşamın yağışın durmasıyla birlikte büyük ölçüde normale döneceğini ifade etti.

Şile'de de yoğun yağış yaşandığını kaydeden Gül, ekiplerin büyük bir kısmını o bölgeye yönlendirdiklerini ve dere taşkınlarına ilişkin zarar tespitlerinin yapılacağını söyledi. Pendik'te aranan 2 kişinin ise Gebze'de sel sonrası kaybolan kişiler olduğu bilgisi paylaşıldı.

Vali Gül, çalışmalar devam ettikçe ilave taleplerin sahadaki ekipler tarafından değerlendirildiğini ve "Yeni hadiseler olmaması için alınabilecek tüm tedbirleri almış olacağız" diye konuştu.

İSTANBUL VALİSİ DAVUT GÜL, SEL FELAKETİNİN YAŞANDIĞI AYAZAĞA'DA AÇIKLAMALARDA BULUNDU