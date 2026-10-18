Ataşehir'de açılış izdihamı dronla kaydedildi

Açılışta oluşan kuyruk ve dron görüntüleri:

İstanbul Ataşehir’de zincir marketin 15. şubesinin açılışı sırasında düzenlenen indirim kampanyası, sabahın erken saatlerinden itibaren binlerce vatandaşı market önüne çekti. Oluşan metrelerce kuyruk AVM’nin etrafını sardı ve yoğunluk dron ile havadan görüntülendi.

Kapıda bekleyenler hava aydınlanmadan sıraya girerken, açılışta yaşanan kalabalık mağaza içine de yansıdı. Alışverişe gelenlerin yoğunluğu nedeniyle içerdeki market arabalarının bile hareket edecek alanı kalmadığı, müşterilerin indirimli ürünlere ulaşmak için birbirleriyle yarıştığı gözlendi. Firma yetkilileri, ilk günde 60 bine yakın ziyaretçi geldiğini açıkladı.

Et reyonları ve palamut ilgi gördü:

Et reyonları ile balık ürünleri kampanyanın en dikkat çeken bölümleri oldu. Palamut, tanesi 49,90 TL fiyatla satışa sunulurken yoğun talep gördü. Diğer et fiyatları arasında dana kıyma 549 TL, dana kuşbaşı 699 TL ve kasap köfte 966 TL yer aldı. Beyaz et ürünlerinde ise piliç fileto 179,90 TL ve bütün tavuk 84,90 TL fiyatları müşterilerin ilgisini çekti.

Kampanya süresi ve ödül duyuruları:

Açılış kapsamında dünyaca ünlü markaların ürünleri elektronikten ayakkabıya, temel gıdadan şarküteriye kadar özel fiyatlarla satışa sunuldu. Uygulanan indirimlerin 25 Ekim'e kadar devam edeceği bildirildi. Ayrıca açılışın ilk bin kişisine 1.000 TL değerinde hediye çeki verildi.

Kampanya kapsamında, 1 Ekim-30 Kasım tarihleri arasında belirlenen ürünlerden toplam 200 TL ve üzeri alışveriş yapan tüketiciler, iki otomobilin hediye edileceği çekilişe katılma hakkı elde edecek.

Firma yetkilisi Uğruz Ekiz, yoğun ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Açılışta çok büyük bir ilgi oldu. Bu yoğun ilgiden dolayı halkımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

ZİNCİR MARKET AÇILIŞINDA İNDİRİM İZDİHAMI: KUYRUK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ