Karşıyaka evinde güven veriyor, gözler Fenerbahçe maçında

Karşıyaka evinde direniyor

Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezona iddialı başlayan Karşıyaka, iç sahadaki performansıyla dikkat çekiyor. Takım, yeni transferlerle güçlendirilen kadrosuyla ligin ilk 4 haftasında sahasında oynadığı iki maçı da kazanarak evindeki yenilmezliğini korudu.

maç sonuçları:

Sezonun ilk haftasında deplasmanda Türk Telekom'a 1 sayı farkla mağlup olan Karşıyaka, ikinci haftada sahasında Galatasaray'ı 78-71 yenmeyi başardı. Üçüncü haftada deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ne 92-82 kaybeden yeşil-kırmızılılar, dördüncü haftada sahasında Çayırova Belediyesi'ni 95-79 mağlup etti. Bu sonuçlarla takım, sahasındaki iki karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.

taraftar, ceza ve gelecek hedefi:

Geçtiğimiz sezon Bursaspor maçında yaşanan olaylar nedeniyle verilen ceza nedeniyle Karşıyaka, sezonun başlangıcında bazı maçlarını taraftarından yoksun oynadı. Buna rağmen iç sahada sergilenen performans, takımın evindeki direnç ve kadrodaki yenilenmenin etkisini gösteriyor. Teknik direktör Nenad Markovic yönetimindeki ekip, deplasmanda alınan iki mağlubiyeti de göz önünde bulundurarak bu ivmeyi dış sahaya taşımayı hedefliyor.

Takımın gündemindeki en önemli randevu, 25 Ekim Pazar günü sahasında oynanacak olan Fenerbahçe maçı. Karşıyaka, bu karşılaşmayla ilk kez taraftarının önüne çıkacak ve hem evindeki galibiyet serisini sürdürmeyi hem de seyircisine zafer sevincini yaşatmayı amaçlıyor. İç saha performansının moral ve taktiksel getirileri, sezonun geri kalanında ekip için belirleyici olabilir.

KARŞIYAKA BASKETBOL, İÇ SAHADA KAYIPSIZ İLERLİYOR