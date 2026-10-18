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Sultanhisar’da bayram programı için kurum amirleri güç birliği yaptı

Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş başkanlığında, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı için kurum amirleri etkinlik ve tedbirleri planladı.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 12:29

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Sultanhisar’da bayram programı için kurum amirleri güç birliği yaptı

29 Ekim organizasyonu için yerel yönetim bir araya geldi

Sultanhisar ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına ilişkin hazırlıklar, Kaymakam Ali Ekber Ateş başkanlığında düzenlenen toplantıda ele alındı. Toplantıya ilçe genelindeki kurum amirleri katılarak kutlama programının kapsamı ve uygulanacağı alanlar üzerinde görüş alışverişinde bulundu.

hazırlıkların odağı:

Toplantıda, kutlama etkinliklerinin program akışı, sorumluluk paylaşımı ve lojistik ihtiyaçlar değerlendirildi. Katılımcılar, programın düzenli ve erişilebilir şekilde yürütülmesi için kurumlar arası koordinasyonun önemine vurgu yaptı ve yapılması gereken hazırlıkları maddeler halinde belirledi.

güvenlik ve koordinasyon:

Görüşmelerde ayrıca etkinlik süresince alınacak tedbirler ve koordinasyon mekanizmaları tartışıldı. İlçe kurum amirleri, görev dağılımı, acil durum iletişimi ve gerekli idari düzenlemelerin zamanında tamamlanması konularında mutabık kaldı. Toplantıda ayrıca halkın güvenliği ve etkinliklerin sorunsuz yürütülmesi için iş birliğinin sürdürüleceği ifade edildi.

Kaymakamlık ve ilçe kurumları arasında yapılan bu toplantı ile kutlama programının hazırlık süreci resmî olarak ilerletildi; yetkililer, son hazırlıkların planlandığı şekilde tamamlanacağını bildirdi ve ileri tarihte uygulamaya ilişkin ek değerlendirmeler yapmayı kararlaştırdı.

AYDIN&#039;IN SULTANHİSAR İLÇESİNDE, 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMINA YÖNELİK HAZIRLIKLAR...

AYDIN'IN SULTANHİSAR İLÇESİNDE, 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMINA YÖNELİK HAZIRLIKLAR KAYMAKAM ALİ EKBER ATEŞ BAŞKANLIĞINDA DÜZENLENEN TOPLANTIDA ELE ALINDI.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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